لوك شو: لا أصدق أنني في «غرفة ملابس» واحدة مع «الدون»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أشاد لوك شو مدافع مانشستر يونايتد بالأثر الذي أحدثه البرتغالي كريستيانو رونالدو على «عقلية» لاعبي «الشياطين الحمر»، منذ وصوله إلى «أولد ترافورد»، بعد تجربتين ناجحتين في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ليعوض غياب 12 سنة عن النادي الإنجليزي، الذي كان أحد نجومه الكبار منذ عام 2003، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

ولم يتوقف رونالدو، منذ عودته في أغسطس الماضي إلى بيته القديم، عن إحراز تقدم وتسجيل أهداف «5 أهداف في البريميرليج والشامبيونزليج»، منها هدف حاسم في مباراة فياريال في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال 2-1.

وأكد لوك شو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن شخصية «الدون»، الذي لعب 200 مباراة في الدوري الإنجليزي، آخرها مباراة إيفرتون، لها تأثير إيجابي جداً على كل زملائه، سواء داخل غرفة الملابس أوخارجها.

وأضاف: الكل يعرف النجم مما صنعه ويصنعه خلال سنوات عديدة، هكذا هو حال رونالدو، إنه أمر لا يصدق أن تكون معه في غرفة ملابس واحدة، وترى الطريقة التي يتصرف بها، وإلى أي مدى هو محترف.

وقال شو: الآن فهمت لماذا هو في القمة منذ سنوات كثيرة، عقليته لا تقارن، وأعتقد أنه حسّن وطور عقليات اللاعبين داخل غرفة الملابس وحولها، إنه في حالة يقظة واستنفار دائماً.

وسجل رونالدو حتى الآن 87 هدفاً في «البريميرليج» في 200 مباراة، ولا يسبقه سوى واين روني الذي سجل 94 هدفاً في أول 200 مباراة له مع «الشياطين»، بينما سجل مدربه الحالي أولي جونار سولسكاير 84 هدفاً في 200 مباراة، عندما كان لاعباً، وأقرب لاعب لهؤلاء الثلاثة هو بول سكولز الذي سجل 47 هدفاً في أول 200 مباراة له.

المعروف أن «اليونايتد» يعاني من تذبذب مستوى الفريق في مبارياته بالدوري الإنجليزي، ويبتعد عن تشيلسي المتصدر بفارق نقطتين، بسبب خسارته على ملعبه من أستون فيلا، وتعادله مع إيفرتون في آخر مباراتين للفريق بالدوري.