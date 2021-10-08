ديباي يرد على «الشعور بالندم»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يتمالك الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني، أعصابه عندما سأله مراسل شبكة «إسبن» هولندا عما إذا كان نادماً على انضمامه لبرشلونة خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير، قادماً من ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وجاء رد ديباي سريعاً وحاسماً إذ قال: كيف تجرؤ أن تطرح هذا السؤال، إنه برشلونة، أعتقد أنك لا تدرك كم هذا النادي كبير ورائع، وماذا يعني ذلك بالنسبة لأي لاعب إذا ما انتقل للعب في صفوفه، ولم أندم مطلقاً، ورغم النتائج السيئة، إلا أنني سعيد حقاً بوجودي في النادي.

ووافق ديباي منذ وصوله في الصيف المنتهي، على تخفيض راتبه لمساعدة النادي في التغلب على أزمته الاقتصادية، وبذلك جهداً كبيراً من أجل تجنب النتائج السيئة للمباريات، إذ لم يفز «البارسا» إلا في مباراة واحدة في آخر 4 مباريات بالدوري الإسباني «الليجا»، وخسر مباراتيه الأوليين في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» بنفس النتيجة صفر-3.

وقال ديباي: كانت فترة صعبة للفريق، ولا أريد التحدث عنها كثيراً، ولكن ما يثير دهشتي أن الناس تتحدث، وكأن الموسم قد انتهى!

وأضاف: ما زال هناك الكثير من المباريات وكل الاحتمالات مفتوحة، وبصفتي لاعباً أشعر بأنني مسؤول، وعليكم أنتم أيضاً أن تشعروا بالمسؤولية، لأن كل اللاعبين يضطلعون بمسؤولياتهم في «البارسا» وهذا شيء طبيعي في نادٍ مثل برشلونة.

ولم يكن ديباي يتوقع «السيناريو» الذي سيحدث لـ «البارسا» عندما انضم إلى الفريق في نهاية الصيف، رحيل ليونيل ميسي إلى سان جيرمان، ومن بعده أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد، واستمرار إصابة سيرجيو أجويرو حتى الآن، بخلاف تفاقم الظروف المالية والاقتصادية للنادي، ولهذا تحمل ديباي عبء الهجوم بمفرده باعتباره النجم صاحب الخبرة، وما زالت القوة الهجومية لم تكتمل في ظل غياب أجويرو وديمبلي وبرايثويت.

وسجل برشلونة11هدفاً في 7 مباريات ويحتل حالياً المركز التاسع في ترتيب «الليجا»، وسجل ديباي 3 أهداف، وصنع هدفاً واحداً في المباريات السبع.