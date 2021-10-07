«عميدان» في دبي

معتصم عبدالله (دبي)

يلتقي النصر ضيفه الكويت الكويتي في السادسة والربع مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بدبي، في مواجهة ودية تجمع «عميد» الإمارات بضيفه «عميد الكويت»، ضمن تحضيرات الأول لتدشين مشواره في كأس رابطة المحترفين بمواجهة مضيفه الظفرة 16 أكتوبر، فيما يتأهب الكويت لخوض نهائي منطقة الغرب ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمام نظيره المحرق البحريني 20 أكتوبر الحالي.

ويقيم الكويت الكويتي المتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي على حساب السلط الأردني، معسكراً إعدادياً بالإمارات، حيث يخوض وديتين على التوالي اليوم أمام «العميد»، والثانية أمام الجزيرة الأربعاء المقبل، قبل المغادرة إلى المنامة 17 أكتوبر.