8 أشواط في دوري قفز الحواجز بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يلتقي فرسان وفارسات قفز الحواجز في ثاني لقاء يجمع بينهم على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، منذ انطلاقة الموسم الجديد للتنافس على ألقاب ثمانية أشواط، تنطلق اليوم وتختتم غداً، في الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته العاشرة.

وتتواصل منافسات المشاركات المفتوحة للفرسان من جميع الفئات وستقام في اليوم الأول بـ 4 أشواط، 3 منها بمواصفات الجولة الواحدة، يبدأ تصميم مسارها بحواجز (90 100) سم، وينتهي بتصميم مسار الشوط الرابع بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (135) سم، بزيادة (5) سم عن منافسات الأسبوع الأول مطلع أكتوبر الحالي. وتبدأ منافسات اليوم الثاني بالمنافسة المفتوحة الثانية على الارتفاع (90- 100) سم، والشوط السابع قبل الأخير مفتوح المشاركة بمواصفات المرحلتين، وصمم مساره بحواجز (115- 120) سم، وختام المنافسات بشوط مفتوح، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (135- 140) سم، وهي المرة الأولى لجولات التمايز بالموسم، والتي يبلغ فيها ارتفاع الحواجز (140) سم أيضاً.