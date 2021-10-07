ورشة قانونية ناجحة لأندية الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في إطار دعم الثقافة القانونية لدى العاملين بالأندية، نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ورشة ناجحة، تم فيها التعريف بدور المركز ومهامه، والقوانين واللوائح التي تحكم علاقة المؤسسات الرياضية ببعضها البعض، وإجراءات التقاضي عند حدوث أي مشكلة.

أقيمت الورشة في مبنى قناة الوسطى بالذيد، بمشاركة 32 شخصاً من المجلس وممثلي تسعة أندية هي: الشارقة والذيد ومليحة والمدام والبطائح وخورفكان واتحاد كلباء والحمرية ودبا الحصن.

مثل المجلس في الورشة كل من: المستشار عمر بن حنيفة رئيس اللجنة القانونية، وعبدالله بن سلطان رئيس لجنة الاحتراف، وعبداللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الاحتراف.. ومن جانب المركز حضر كل من: سعيد علي العاجل عضو مجلس الإدارة، وعبدالله محيوه المدير التنفيذي، والدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والدكتور أحمد يوسف المنصوري رئيس الغرفة الاستئنافية، والقاضي خالد عبيد المنصوري.

وبهذه المناسبة، صرح المستشار عمر بن حنيفة بأن الورشة جاءت استكمالاً لبرنامج تعاون المجلس مع المركز، حيث سبقها لقاءات واجتماعات مشتركة بين الجانبين، وأشاد بالحصيلة المعرفية التي خرج بها المشاركون في الورشة، لا سيما وأنهم مثلوا المديرين التنفيذيين وأمناء السر والمستشارين القانونيين ورؤساء اللجان القانونية بالأندية، مؤكداً أن الهدف من الورشة تحقق وسيظهر أثرها في العمل التنفيذي مستقبلاً.

وتقدم عبدالله محيوه بالشكر للمجلس على اهتمامه وتعاونه مع المركز، وشكر مبنى قناة الوسطى بالذيد على استضافة الورشة.