«كاس» ترفض طعن الزمالك وتؤيد إيقاف القيد لفترتين

القاهرة (د ب أ)

رفضت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، اليوم الخميس، طلب نادى الزمالك المصري برفع القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليتم تطبيق عقوبة وقف القيد لفترتين على الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وقال مصدر بالزمالك: الأمر انتهى ولن نستطيع قيد الصفقات الجديدة.

وأضاف أن هناك اجتماعاً سيعقد بين إدارة النادي والفريق القانوني المكلف بمتابعة الأزمة بقيادة نصر عزام خلال أيام، لتحديد الخطوات المقبلة بعد رفض الطعن في محاولة للحصول علي موافقة كاس برفع العقوبة قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح: تقدمنا بطعن قبل أسابيع لكاس احتجاجاً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد داخل نادى الزمالك لفترتين، بالإضافة لغرامة مالية بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف الذي وقع لناديين في وقت واحد".

وتابع: بعد رفض الطعن نحاول قبل غلق باب القيد اليوم، تسويق وإعارة اللاعبين الثلاثة الذين تم التعاقد معهم ولن نتمكن من قيدهم، وهم عمر كمال عبد الواحد من النادي المصري، وحمدى النقاز العائد لصفوف الفريق، بالإضافة للمدافع محمود شبانة من نادى أسوان.