فيتيل يشيد بـ «القائدة» ميركل

ميونيخ (د ب أ)

أشاد الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1 أربعة مرات، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي تقترب من نهاية فترة حكمها الطويلة.

وتحدث سائق فريق أستون مارتن عن ميركل اليوم الخميس خلال تواجده في إسطنبول قبيل انطلاق سباق الجائزة الكبرى التركي يوم الأحد المقبل، حيث قال: لقد كانت قائدة عظيمة، وكان عليها أن تمر بأوقات صعبة للغاية.

وعندما سئل فيتيل عن ميركل، قال إن كل ألمانيا، كل أوروبا، العالم بأسره يمكن أن يفتقدها. بعد إجراء الانتخابات في ألمانيا الشهر الماضي، تجري المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، حيث من المحتمل أن يتجه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي «يمين الوسط» بزعامة ميركل إلى المعارضة بعد 16 عاماً في السلطة.

ولم تترشح ميركل للمنصب الحكومي الأعلى مرة أخرى.

وقال فيتيل عن التحديات التي تواجه النظام المقبل «حان وقت العمل. نحن جاهزون للتغيير».