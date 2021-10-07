«الأبيض الأولمبي» يطارد ربع نهائي «غرب آسيا»



دبي (الاتحاد)



يطارد منتخبنا الأولمبي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً، حينما يواجه فلسطين في الساعة الرابعة والنصف عصر غد «الجمعة»، على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية، ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها لبنان والعراق في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتراجع ترتيب «الأبيض الأولمبي» إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط حصدها بفوزه في الجولة الأولى على لبنان 3-0، قبل الخسارة في الثانية أمام العراق 0-2 أمس الأول، ويتصدر العراق ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط، مقابل 3 لمنتخب فلسطين «الفدائي» في المركز الثاني، ولبنان في المركز الأخير من دون رصيد.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الثلاث في الدور الأول، بالإضافة إلى أفضل ثانٍ إلى نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته الأحد المقبل.

ووصف سيف المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، مواجهة اليوم لـ «الأبيض الأولمبي» أمام «الفدائي» بالحاسمة، وقال: «المباراة المرتقبة مهمة وحاسمة في مشوار المنتخب في البطولة، بعد الخسارة أمام العراق».

وأضاف: «الجهازان الفني والإداري حرصا على رفع عزيمة ومعنويات اللاعبين، بعد نهاية المباراة وحثهم على القتال في اللعب أمام منتخب فلسطين، وجددا الثقة في لاعبي «الأبيض» وقدرتهم على بذل جهود مضاعفة لتحقيق الهدف المطلوب».

وقال: «ما تزال الفرصة سانحة للتأهل إلى الدور الثاني للبطولة، وطالبنا اللاعبين بالتركيز الشديد في مباراة الغد أمام فلسطين الذي تتساوى حظوظه معنا ويسعى لتحقيق الهدف ذاته».

وتمثل المشاركة في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23، محطة مهمة في برنامج «الأبيض الأولمبي» قبل تدشين مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022.

وتستضيف الإمارات من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان والهند وقيرغيزستان، في إطار المنافسة ضمن المقاعد الـ 15 المؤهلة إلى النهائيات والانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.