موراي.. «حادث مؤسف»!



لندن (د ب أ)



كشف لاعب التنس البريطاني أندي موراي أن خاتم زفافه سرق مع حذاء التنس الخاص به في حادث مؤسف، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن موراي، الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى «جراند سلام»، يستعد للعودة للملاعب في بطولة إنديان ويلز، وانتهى به الأمر حالياً بتوجيه نداء لإعادة خاتم زفافه.

وأوضح موراي أنه ترك حذاء التنس الخاص به في الخارج تحت سيارته ليجف، ولكنه لم يجده عندما عاد في الصباح، ولم يدرك أنه فقد خاتمه الذي كان مربوطاً في الحذاء إلا عندما سأله طبيبه.

ودعا موراي وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل، وناشد إعادة الخاتم، لمساعدته في تهدئة الأمور مع زوجته المحبطة.

وأوضح موراي عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: عقب وجبة العشاء ذهبت إلى السيارة للعودة للفندق ولم تكن رائحة السيارة جيدة، وللحقيقة وضعت حذاء التنس بها، كانت درجة الحرارة 39 درجة مئوية، لذلك كان حذاء التنس رطباً جداً ومتعرقاً، ولذلك، قررت أنه عندما أعود لفندق الإقامة أن الحذاء يحتاج لبعض الهواء، وأردت أن أجففه قليلاً.

وقال: لا توجد لدي شرفة في غرفتي، ولم أكن أريد أن أضعه في الغرفة، لأن الرائحة كانت ستظل بها. لذلك، فكرت أن أتركه تحت السيارة، ليحصل على بعض الهواء، ويجف أثناء الليل، وعلى أي حال، عندما ذهبت للسيارة في الصباح، كان الحذاء قد اختفى.

وأضاف: لذا، فإن حذائي للبطولة سرق، لذلك اضطررت للذهاب إلى متجر للمحترفين وشراء حذاء مختلف، بعلامة تجارية مختلفة، وهذا ليس نهاية العالم، ولكن للحقيقة هذا ليس أمراً مثالياً، ولكني كنت أستعد للتدريب، وقال لي طبيبي، أين خاتم زفافك؟، وقلت لا، أنا أساساً أقوم بربط خاتم زفافي في أحذية التنس الخاصة بي عندما ألعب، لأنه لا يمكنني اللعب به وهو في يدي.

وأردف: لذلك، نعم، سرق خاتم زفافي أيضاً وغني عن القول، أنا في موقف سيء في منزلي، لذلك أود محاولة إيجاده، ولذلك، إذا كان بإمكان أي شخص أن ينشر هذا، أو لديه أي معلومة عن المكان الذي يمكن التواجد فيه، سيكون هذا شيئاً مساعداً للغاية، لذلك، إذا كان بإمكاننا المحاولة واستعادتهما سأقدر هذا كثيراً.