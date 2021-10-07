منتخب السباحة يشارك في «إيبكس»

دبي (الاتحاد)



يشارك منتخب للسباحة في بطولة «إيبكس» بمجمع حمدان الرياضي بدبي، والتي تقام يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 650 سباحاً وسباحة من مختلف الأندية والأكاديميات، وتعتبر البطولة آخر اختبار لمنتخب السباحة قبل اختيار أفضل العناصر، من أجل المشاركة في البطولة العربية للسباحة، المقرر إقامتها في أبوظبي من 24 إلى27 أكتوبر الحالي بمسبح مدينة محمد بن زايد.

وأوضح جمعة البلوشي رئيس لجنة المنتخبات، أن البطولة ستكون اختباراً حقيقياً للسباحين بعد فترة من التدريبات والتجمعات الأسبوعية، في أبوظبي على مدار شهر، حيث يدفع اتحاد السباحة بعدد 37 سباحاً وسباحة، لاختيار أفضل عناصر منها للانتظام في معسكر داخلي قبل انطلاق البطولة العربية في أبوظبي .

وأضاف أن الاتحاد قرر مشاركة السباحين في بطولة قوية مثل «إيبكس» بدلاً من إجراء الاختبارات الفردية، حيث سيكون احتكاك قوي للسباحين والسباحات لإبراز أفضل ما لديهم، وبالتالي اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني، بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب عائق فيروس كورونا.

وتعتبر البطولة الحالية، والتي تقام في أكبر مجمع لتنظيم البطولات العالمية، هي الخيار الأمثل أمام لجنة المنتخبات واللجنة الفنية في الاتحاد.

ويشارك في البطولة أيضاً سباحو برنامج أبوظبي للسباحة «نجوم المستقبل»، وهو البرنامج الذي يضم ما يقارب من 16 سباحاً تم إعدادهم منذ فترة للمشاركة في البطولات المقبلة.