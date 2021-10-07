منتخب السيدات يخسر أمام تونس ودياً



دبي (الاتحاد)

خسر منتخب السيدات مواجهته الودية مع تونس برباعية، وذلك ضمن معسكره الداخلي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات في «الهند 2022».

ويواصل منتخب الوطني تدريباته اليومية على ملاعب اتحاد الكرة، حتى موعد سفره إلى العاصمة القيرغيزية بيشكيك مستضيفه مجموعة منتخبنا في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية، إن المنتخب استفاد كثيراً من التجربتين الوديتين أمام الهند وتونس، خاصة من الناحية الفنية والبدنية، حيث حرصت المدربة الوطنية حورية الطاهري على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبات للوقوف على مستواهن قبل خوض غمار التصفيات.

وأشادت بوشلاخ بدعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لمنتخب السيدات وتوفير الأجواء المناسبة له، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من البرامج التطويرية والمبادرات والمسابقات، التي من شأنها أن تسهم في تطور الكرة النسائية، سواء بإقامة البطولات المحلية والدورات والورش الفنية والإدارية في مختلف أنحاء الدولة.