بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الجمعة بطولة الإمارات الوطنية للجو جيتسو في أرينا بأبوظبي مع منافسات السيدات وسط مشاركة واسعة للاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، على أن تقام منافسات الرجال في اليوم التالي.

وتتمتع البطولة بأهمية استثنائية مع إسدالها الستار على موسم البطولات المحلية، حيث تلعب دوراً مهماً في تحديد أصحاب المراكز الأولى ضمن التصنيف العام للاعبين والأندية على حد سواء. ويشهد اليوم الأول للبطولة منافسات فئات الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، علماً بأن البطولة تقام بنظام الحزام المفتوح.

ويقول منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: إن فكرة البطولة نابعة من رؤية الاتحاد الهادفة إلى تنويع المسابقات المحلية والخارجية لرفع فرص الاحتكاك بالخبرات المختلفة والترفع بمستوى اللاعبين واللاعبات، وإفساح المجال أمام أكبر عدد من منتسبي الأندية والأكاديميات للمشاركة، ومضاعفة فرصهم لرفع نقاط تصنيفهم مع ختام الموسم.

وأوضح الظاهري أن البطولة تشكل فرصة جيدة لإعداد اللاعبين واللاعبات وإكسابهم الخبرة اللازمة في إطار الاستعدادات المتواصلة للمشاركة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ 13، واللتان تعتبران من أهم البطولات على ساحة الجوجيتسو العالمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تملك أحد أكبر وأهم المشاريع في العالم لنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو وتأهيل المواهب وصناعة الأبطال، وهو ما يتجسد في تطبيق أفضل البرامج العالمية في نشر وتطوير اللعبة والكشف عن المواهب وصقلها، وتنظيم البطولات على مدار الموسم سواء كانت وطنية أو دولية، لصقل المهارات وصناعة الأبطال بالمعايير العالمية.

وأضاف: المنافسة التي ستشهدها بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو ستكون قوية للغاية في ظل مشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات على الساحة المحلية، كما أنها ستساهم في استقرار الجهاز الفني على الأسماء التي ستشارك مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.

وتكمن أهمية البطولة في تحديدها لهوية أبطال الموسم المحلي على صعيد اللاعبين والأندية، ومنحهم نقاطاً تصنيفية مضاعفة بالمقارنة مع دوريي أم الإمارات ونائب رئيس الدولة للجو جيتسو، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 282000 درهم، حيث تم تخصيص 81000 درهم للفائزين من الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، و96000 درهم للفائزين من الشباب والشابات تحت 18 عاماً، و105000 درهم للفائزين من الرجال والسيدات فوق 18 عاماً.

وتقول لاعبة أكاديمية الوحدة للجوجيتسو أشواق الخوري، والتي تشارك في فئة الكبار وزن 52 كجم: إنها تتطلع بحماس كبير إلى انطلاق منافسات البطولة ومواصلة ما بدأته في دوري أم الإمارات للجوجيتسو، مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الوحدة على مواصلة مسيرة التألق واعتلاء منصات التتويج.

وأضافت: أن توقيت البطولة مناسب لمساعدة اللاعبات على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة للتفوق والظهور المشرف في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين، ناهيك عن أهميتها في تحديد المتصدرين للموسم الحالي.