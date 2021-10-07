«الشراعية 22» تدشن سباقات البحر في جميرا

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي، عصر الغد، منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي البحري الجديد 2021-2022. وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة التجهيزات لإنجاح التظاهرة، بالتنسيق مع الجهات الداعمة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث سينطلق السباق في الثالثة والنصف عصراً قبالة جزيرة نخلة جميرا باتجاه خط النهاية في مرفأ الصيادين 2 (مراسي بي آند أو) جميرا الرابعة لمسافة تزيد على خمسة أميال بحرية.

ويشارك في السباق نخبة النواخذة والبحارة الشباب في السباق الكبير والذي يشمل فئتين، الأولى: الناشئون من عمر 8-16 سنة، والثانية: الشباب من عمر 8-21 سنة، حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد، وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق بداية الأسبوع، وشهدت عملية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية إقبالاً كبيراً من محبي هذه الرياضة، حيث من المتوقع أن يتنافسوا بقوة من أجل التتويج والظفر بناموس الموسم.

وحرص هزيم محمد القمزي، مدير إدارة تطوير الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق، على الترحيب بجميع المشاركين مع انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2021-2022، متمنياً التوفيق للجميع في إنجاح السباقات وإخراجها بالشكل الجميل المعتاد كل موسم.

وقال القمزي: إن السباق الأول في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، يمثل محطة مهمة كونه فاتحة الفعاليات في الموسم الجديد، مناشداً المشاركين الالتزام التام بتعليمات وشروط السباق، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام ببرنامج المشاركة، الذي يتضمن الوصول المبكر لنقطة التفتيش قبل ساعة من موعد بداية السباق المقرر في الثالثة والنصف عصراً.

ونوه مشرف السباق أن على المشاركين الالتزام كذلك بضوابط ما بعد السباق، حيث يجب على القوارب الحاصلة على المراكز العشر الأُول التوجه إلى منطقة الفحص الفني، ومن ثم سيتم إعلان النتائج النهائية للسباق بعد مراجعة تقارير لجنة التحكيم، فيما سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عقب نهاية السباق مباشرة.

وأكد القمزي أن اللجنة المنظمة حريصة على متابعة كل التقارير الخاصة بالإرصاد الجوية، منوهاً إلى أن النشرة الجوية تبشر بأجواء مناسبة في (بحر جميرا) حيث تصل سرعات الرياح نحو 10 عقد وارتفاع الموج إلى قدم واحدة، مما يساعد المشاركين في سرعة الوصول إلى عوامات خط النهاية.