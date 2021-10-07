هند العتيبة تبحث مع الرحماني برامج «دولي» سباقات الخيل العربية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت هند العتيبة سفيرة الدولة في فرنسا، فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة الذي فاز مؤخرا بثاني دورة انتخابية في رئاسة الاتحاد الدولي ضمن انتخابات الجمعية العمومية التي جرت في باريس.

وبحثت العتيبة مع الرحماني في مقر سفارة الدولة في باريس برامج وخطط الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية خلال المرحلة المقبلة والتطورات التي شهدتها المرحلة الماضية منذ تسنم الرحماني لحقبة الرئاسة في الدورة الانتخابية السابقة.

وعبرت عن سرورها باستقبال رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وهنأته بالفوز للدورة الانتخابية الثانية، مؤكدة على مكانة الكفاءات الوطنية في تبوء المناصب الدولية وتحقيق النجاحات في مسيرة المؤسسات والمنظمات العالمية.

وفي ختام اللقاء قدم الرحماني هدية تذكارية لهند العتيبة، تقديرا لجهودها واهتمامها الكبير ودعم السفارة المتواصل. من جهته توجه الرحماني بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعمه السخي ودوره الريادي الذي أثمر عن الفوز برئاسة الإمارات لدورتين انتخابيتين في مسيرة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي، متقدما بالشكر والتقدير لهند العتيبة سفيرة الدولة في فرنسا لحفاوة الاستقبال والترحيب ودور السفارة المهم الداعم لأنشطتنا وبرامجنا الرامية لنهضة الخيل العربية في فرنسا.