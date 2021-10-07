45 مباراة في الموسم الجديد لـ «كأس رابطة المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)

تشهد «كأس رابطة المحترفين» في الموسم الجديد 2021- 2022، والتي تنطلق غداً «الجمعة» بمباراة مبكرة تجمع خورفكان والوحدة، في ذهاب الدور الأول، إقامة 45 مباراة، بداية من الدور الأول، وصولاً إلى النهائي، حيث تجرى مباريات البطولة بنظام تحديد المراكز بنهاية مباريات الدور الأول الذي يقام بطريقة «الذهاب والإياب»، وصولاً إلى ربع النهائي بمشاركة 6 أندية متأهلة من الدور الأول، إضافة إلى الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً.

ويشارك 12 فريقاً في الدور الأول لـ «كأس رابطة المحترفين»، باستثناء الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2020- 2021، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة للكأس، المتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

وتستكمل مواجهات ذهاب الدور الأول بمباريات اتحاد كلباء مع العروبة، والعين مع الإمارات، وعجمان مع الشارقة، يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، ويختتم ذهاب الدور ذاته مساء السبت 16 أكتوبر 2021 بمباراتي الظفرة مع النصر، وبني ياس مع الوصل.

وبحسب التعديلات الجديدة على المسابقة، تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة، وتلعب الفرق الستة غير متأهلة إلى ربع النهائي بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتبارى كل فريق مع الفرق الخمسة الأخرى على المراكز من «التاسع» وحتى «الرابع عشر».

وتقام في المقابل مباريات بين الفرق الأربع غير المتأهلة إلى نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من «الخامس» وحتى «الثامن»، أما الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، ستقام بينهما مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وحددت رابطة المحترفين، يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أكتوبر موعداً لمباريات إياب الدور الأول، على أن تُقام مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر للفرق الستة غير المتأهلة إلى ربع النهائي أيام 12 و26 نوفمبر 2021,4 و9 ديسمبر 2021، و23 يناير 2022.

وتباينت أعداد مباريات «كأس رابطة المحترفين» في المواسم الماضية حسب التعديلات على نظام المسابقة، حيث يعد الموسم الماضي 2020- 2021 الأقل بعدد 25 مباراة.

وجاءت الانطلاقة في أول موسمين 2008- 2009 و2009- 2010 «كأس اتصالات» بـ 41 مباراة، مقابل 63 مباراة موسمي 2010- 2011,2011- 2012، ليتراجع إلى 55 مباراة موسم 2012-2013، لتستقر المسابقة على عدد 45 مباراة بداية من موسم 2013- 2014 وحتى 2016- 2017، وتقلصت مجدداً إلى 43 موسم 2017- 2018، مقابل 49 مباراة موسمي 2018- 2019 و2019- 2020.