إنشاء فرع للزمالك في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

زار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي نادي الزمالك، والتقى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارته، على هامش حضوره البطولة العربية لكرة السلة، وحضر اللقاء عبدالله سلطان الدح عضو المجلس، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير.

ورحب حسين لبيب بوفد المجلس للنادي، مثنياً على أهمية تبادل الزيارات والتعاون الرياضي بين الجهتين، ودور المجلس في إثراء الحركة الرياضية في الإمارات، وأعرب في معرض حديثه عن حرص الزمالك على إنشاء فرع له في الإمارات بإمارة الشارقة تحديداً، لأنها تمثل الكثير بالنسبة للنادي.

وبدوره تقدم عيسى هلال بالشكر لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على حفاوة الاستقبال، وقال إن الزمالك قلعة من قلاع الرياضة في مصر والوطن العربي وأفريقيا، وإن مجلس الشارقة الرياضي يسعى دوماً لتوطيد العلاقات الرياضية مع مختلف المؤسسات والأندية خارج الدولة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.