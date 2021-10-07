الرجبي يدشن مشوار غرب آسيا بطموح اللقب

رضا سليم (الدوحة)

يدشن منتخبنا الوطني للرجال والسيدات الجمعة مشاركته في بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي، التي تقام على مدار يومين بملاعب اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، بطموح اللقب، حيث تضم بطولة الرجال 5 منتخبات هي الإمارات ولبنان وفلسطين وإيران وقطر، فيما تضم بطولة السيدات منتخبات قطر وإيران والعراق والإمارات وسوريا، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل أول 4 فرق إلى المربع الذهبي، ويلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية على لقب البطولة.

ويخوض منتخبنا للسيدات أولى مبارياته في البطولة أمام سوريا، ثم يلتقي المنتخب العراقي في المواجهة الثانية، على أن تكون المواجهة الثالثة مع إيران، ويختتم مواجهته في البطولة بمواجهة قطر صاحب الأرض. ويدشن منتخبنا للرجال أولى مبارياته أمام فلسطين، فيما ستكون المواجهة الثانية مع إيران، على أن يلتقي في اليوم الثاني للبطولة مع لبنان ثم قطر.

وكانت البعثة قد غادرت البلاد صباح أمس عبر مطار دبي الدولي إلى الدوحة، ويترأس البعثة محمد أحمد شاكر عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات، وتضم أبولو برليني المدير الفني ويوسف شاكر مساعداً للمدرب، ونزار مهران إدارياً إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، وعدد 30 لاعباً ولاعبة على رأسهم خالد الجنيبي وسعيد المهيري وأسماء الزعابي وشوق أهلي وفرح العزري وعفراء راشد، وهي المجموعة التي تمثل عنصر الخبرة في قائمة المنتخبين.

وتعد هذه البطولة هي أول بطولة على مستوى فرق الرجال والسيدات تقام بالقارة الآسيوية بعد توقف دام لأكثر من عام و10 أشهر، ويطمح الفريق الوطني لتحقيق كأس البطولة لفئة للرجال وفئة السيدات. وستقام البطولة بنظام الفقاعة الطبية، والتي تقتصر فيه حركة جميع المشاركين في البطولة، من لاعبين وأجهزة فنية، على أماكن الإقامة والملاعب وسط إجراءات مشددة وصارمة، وتحت إشراف كامل من الجهات الصحية بدولة قطر.

وحرص الأمين العام محمد الزعابي على الالتقاء بأعضاء البعثة قبل المغادرة، وحثهم على الفوز والعودة الى الوطن حاملين كأس البطولة للرجال والسيدات. وأكد يوسف شاكر مساعد المدرب كابتن المنتخب السابق قائلاً: إننا استعددنا جيداً لهذه البطولة منذ فترة من التدريبات وإقامة المباريات الودية، ونسعى لتحقيق كأس البطولة وسوف يستفيد اللاعبون المواطنون بالمشاركة في هذه البطولة، وكان المنتخب خلال الأيام الأخيرة أجري عدة تدريبات مكثفة داخل الدولة وفق نظام إعداد بدني قوي، وتكتيكي خططي.

من ناحية أخرى وصلت جميع الفرق المشاركة في البطولة إلى الدوحة وبدأت التدريبات استعداداً لضربة البداية، حيث سمحت اللجنة المنظمة لكل منتخب التدريب لمرة واحدة على ملعب استاد البيت وهو أحد استادات مونديال 2022 لكرة القدم، على أن تقام البطولة في ملعب الرجبي بإسباير.

وأعرب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عن سعادته بمواصلة البطولات على المستوى القاري، وقال: قبل أسبوعين كانت هناك بطولة الشابات تحت 18 سنة في أوزبكستان، ولكن على مستوى الرجال والسيدات تعود البطولة بعد توقف دام ما يقرب من عامين، وهذه البطولة يشارك فيها 10 منتخبات منها 5 للرجال ومثلها سيدات.