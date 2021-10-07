اللاعب بين ثلاثة أندية.. محمد جمعة أزمة الموسم في «الطائرة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

نشبت أزمة كبيرة بين بني ياس ونادي حتا بسبب لاعب شباب للأهلي لكرة الطائرة محمد جمعة، بعدما استعار السماوي اللاعب من الفرسان في صفقة تبادلية مع راشد أيوب الذي تمت إعارته إلى شباب الأهلي، لكن المفاجأة التي تلقاها بني ياس عند تسجيل اللاعب هي رفض اتحاد الطائرة تسجيله بحجة أنه معار من شباب الأهلي إلى حتا، بناء على خطاب رسمي من النادي الاتحاد.

وعلى الجهة الأخرى، أكدت إدارة الفرسان لبني ياس إلغاء الخطاب المُرسل لاتحاد اللعبة بشأن انتقال اللاعب إلى حتا، واستبداله بخطاب جديد يؤكد إعارته إلى بني ياس وهو الخطاب الذي تمتلكه إدارة السماوي، لكنه لم يشفع لدى اتحاد الطائرة لتسجيل اللاعب، حيث تم تعليق الأمر لحين التحقق من كل شيء.

ووعدت إدارة الاتحاد نادي بني ياس بحل الأزمة، لا سيما وأن موقفه سليم وأنه النادي الذي يمتلك اللاعب، بناء على اتفاق مع شباب الأهلي ناديه الأصلي، ووفق أوراق وخطابات رسمية بين الطرفين. ولا تزال مشكلة اللاعب معلقة حتى الآن ولم يتم قيده في أي من بني ياس أو حتا بناء على قرار الاتحاد الذي يعيش حالة من الحيرة.

وفي ظل وجود خطابين الأول مع حتا والثاني مع بني ياس، حتى رغم تأكيد نادي اللاعب الأصلي أن الإعارة إلى السماوي وليست إلى حتا، ومن المنتظر أن يصدر اتحاد كرة الطائرة قراراً في هذه القضية وحلها حسب ما أكدت إدارة بني ياس.