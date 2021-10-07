خورفكان والوحدة.. «البداية المبكرة»



فيصل النقبي (خورفكان)



يستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي، مباراة خورفكان والوحدة غداً «الجمعة»، في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، والتي تم تقديمها لظروف مشاركة «العنابي» في دوري أبطال آسيا، عندما يخوض لقاء ربع النهائي أمام النصر السعودي يوم 16 أكتوبر الحالي بالعاصمة الرياض.

ويرغب «النسور» في استغلال ظروف «أصحاب السعادة» الذي ينصب تركيزه على «الآسيوية»، على أمل الخروج بنتيجة «مريحة» تسهل مهمته في «الإياب» يوم 26 أكتوبر باستاد آل نهيان، والفائز في مجموع المباراتين يتأهل إلى ربع النهائي، أما الخاسر فيتوجه إلى «مراكز الترضية».

وتبدو صفوف خورفكان مكتملة، حيث يدفع المدرب البرازيلي كايو زاناردي بالتشكيل الأساسي، والمهاجم دوجلاس تانكي مع باولينو منذ البداية، بجانب بعض التغييرات الهجومية، من أجل اقتناص الفوز، فيما يفتقد الوحدة جهود 10 لاعبين، منهم «السداسي الدولي»، إلا أن المدرب الهولندي تين كات يضع «التوليفة» المناسبة للمباراة لأنها التجربة الأخيرة قبل المواجهة الآسيوية المنتظرة، وسبق للفريقين أن تواجها في الملعب نفسه بـ «دوري أدنوك للمحترفين» ضمن الجولة الثالثة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.