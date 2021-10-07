4 مباريات تدشن «النسخة 48» لدوري «الهواة»



فيصل النقبي (الفجيرة)



حانت «ضربة البداية».. دوري الدرجة الأولى لكرة القدم يدشن المشوار غداً «الجمعة»، بأربع مباريات مهمة في افتتاح «النسخة 48»، ويشهد سباق «الهواة» مشاركة 15 فريقاً، بعد انسحاب رأس الخيمة، قبل بداية التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة.

وتنطلق البطولة بلقاء أول يجمع الرمس مع الحمرية، كما يلتقي العربي مع الذيد، والبطائح مع دبا وحتا مع الفجيرة، على أن تستكمل الجولة الأولى يوم السبت المقبل بثلاثة لقاءات، دبا الحصن مع مصفوت، والجزيرة الحمراء مع جلف إف سي، وسيتي مع مسافي، ونظراً لنظام البطولة، فإن التعاون لن يشارك في الجولة الأولى، بسبب وجود 15 فريقاً فقط، وتقام النسخة الجديدة بنظام الدوري من دورين، بإجمالي 28 جولة، تتنافس فيها الفرق على لقب الدوري ووصيفه للصعود إلى دوري المحترفين.

وسبق دوري الهواة، تصفيات الكأس في سبتمبر الماضي، وتأهل حتا والعربي إلى دور الـ 16، بعد أن نجحا في التغلب على البطائح ودبا الفجيرة في النصف النهائي وهي الفرق الأربعة التي احتلت المركز الأول في المجموعات الأربع.

ويعزز صعود جلف بطل دوري الدرجة الثانية موسم 2020- 2021، وسيتي الوصيف إلى مصاف أندية الأولى في الموسم الحالي 2021- 2022، وجود اللاعب المواطن في مسابقات الهواة، والتي تشمل التصفيات التمهيدية للكأس، ودوري الدرجة الأولى، وذلك عطفاً على تباين نسب قيد ومشاركة اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين في الدرجتين الثانية والأولى.

كما عادت أندية الرمس والجزيرة الحمراء للمشاركة من جديد في دوري الأولى، فيما انسحب رأس الخيمة بسبب الظروف المالية.

ويعد اتحاد كلباء الفريق الأكثر فوزاً بلقب البطولة «7 مرات»، ويليه خورفكان «6 ألقاب» فيما كان الشباب أول نادٍ يحصل على اللقب عام 1974، والعروبة صاحب اللقب الأخير عام 2021، وألغيت البطولة مرتين بسبب حرب الخليج عام 1990، وجائحة كورونا موسم 2019-2020.

البرنامج



الجمعة

الرمس - الحمرية: 17:05

العربي - الذيد: 17:05

البطائح - دبا: 17:10

حتا - الفجيرة: 17:10

السبت

دبا الحصن - مصفوت 17:05

الجزيرة الحمراء- جلف 17:05سيتي - مسافي 17:10