أبوظبي تستضيف بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لسيدات الجولف



أبوظبي (الاتحاد)

تنشد نخبة من أفضل اللاعبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مقارعة المخضرمات والمدافعات عن اللقب في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لجولف السيدات للهواة، حين يخضن منافسات النسخة الثالثة من البطولة، التي تحط الرحال في عاصمة الإمارات أبوظبي، خلال الفترة من 10 وحتى 13 نوفمبر المقبل، والمقامة على ملاعب نادي «أبوظبي للجولف»، التي تقام للمرة الأولى في الإمارات ودول المنطقة.

وتعاود حاملات لقبي النسختين الأولى والثانية، التايلاندية أثايا ثيتيكول بطلة 2018، واليابانية يوكا ياسودا المدافعة عن لقب النسخة الأخيرة في 2019، إلى أروقة البطولة، بعد أن تم إلغاؤها العام الماضي بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس «كورونا».

وتعد بطولة آسيا والمحيط الهادئ التي ينظمها اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع نادي الجولف الملكي القديم «R&S»، محطة هامة في أجندة اللاعبات الهاويات، لكونها تسمح لبطلات المراكز الأولى، في التأهل وللمشاركة ببطولات عالمية كبرى في 2022، بحجم بطولة «AIG» المفتوحة في بريطانيا، و«أمونديا إيفيان» إحدى البطولات الخمس الكبرى لجولف السيدات في العالم، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة «أوجوستا الوطنية للهواة» التي تجري سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وتتصدر قائمة المشاركات التايلاندية أثايا ثيتيكول التي حلت وصيفة في 2019 خلف اليابانية يوكا ياسودا، ونجحت في الارتقاء إلى المركز 28 في التصنيف العالمي للسيدات، منذ أن انتقلت للاحتراف في العام الماضي، وفازت بلقبين في الجولة الأوروبية للسيدات لهذا الموسم، وتتمتع بتقدم مريح في موسم «السباق إلى كوستا ديل سويل» الذي يمنح في ختام جولاته لقب بطلة الدوري الأوروبي للاعبات المحترفات.

وتعود الفلبينية يوكا ساسو، والتيلاندية باتي تافاتاناكيت، اللتين حلتا بالمركزين الثاني والخامس عشر في النسخة الافتتاحية لبطولة «آسيا والمحيط الهادئ» في سنغافورة 2018، إلى أروقة البطولة، بعد أن فازت تافاتاناكيت أبريل الماضي في بطولة «ANA Inspiration» في كاليفورنيا، وتنجح ساسو البالغة من العمر 19 عاماً في أن تصبح بطلة «أمريكا المفتوحة» للسيدات. ومن بين النجمات الواعدات اللواتي أكدن مشاركتهن في أبوظبي، يومين هوانغ بطلة الجولف الكورية الجنوبية لهواة السيدات، والتي تحتل حالياً المرتبة السادسة في العالم، واللاعبتان الصينيتان زياوين يين ولي يي، المصنفتان في المركزين التاسع والثالث عشر عالمياً على التوالي.

وتمثل بطولة أبوظبي المشاركة الأولى للكورية الجنوبية هوانغ في بطولات «آسيا والمحيط الهادئ»، بعد موسم حافل للاعبة البالغة من العمر 19 عاماً، نجحت خلاله في انتزاع لقب بطولتين للهواة في بلادهم، الى جانب الحصول على المركز الرابع ببطولة «كوريا المفتوحة للسيدات». وعلقت الكورية الجنوبية هوانج على مشاركتها في أبوظبي بقولها: «كلاعبة، أريد دائماً التنافس أمام أفضل اللاعبات في العالم، وستكون بطولة »آسيا والمحيط الهادئ« تحدياً مثيراً بالنسبة لي، وأتطلع إلى مواجهة تحدي ملعب جولف هائل مثل نادي أبوظبي، وفي ظروف مناخية لم يسبق لي أن نافست فيها».

وأضافت: «إن مكافآت الفوز بالبطولة لا تصدق، بالتأهل والمشاركة في بطولتين كبيرتين، بالإضافة إلى إمكانية خوض بطولة»أوجوستا الوطنية للهواة«.بدورها، قدمت الصينية ين مستويات لافتة بعد أن خاضت منذ أغسطس الماضي في 13 بطولة، نجحت في انتزاع ألقاب ثمانية منها، من ضمنها ثلاثة ألقاب احترافية في جولة»LPGA الصينية«.

وقالت يين:»لقد كنت محظوظة لأن أكون جزءاً من قائمة اللاعبات المنافسات على لقب نسخة 2019 في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لهواة السيدات، وقمت بعمل جيد لإنهاء البطولة في المركز 12 في اليابان، وأتمنى أن أضيف إلى مسيرتي لقب بطولة «أبوظبي» في الإمارات".