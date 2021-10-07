4 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

يختتم الدور التمهيدي لـ «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة الطائرة، «باكورة» مسابقات الاتحاد للموسم الجديد 2021- 2022، بإقامة أربع مواجهات مرتقبة الجمعة تجمع شباب الأهلي وحتا على ملعب صالة عجمان، والجزيرة النصر على ملعب صالة العين في المجموعة الأولى، والوصل وعجمان على صالة شباب الأهلي، وبني ياس والعين على صالة نادي الجزيرة في المجموعة الثانية.

ويتصدر «العميد» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام حتا وشباب الأهلي 3-1، فيما يحل ثانياً «الفرسان» برصيد 3 نقاط من فوز وحيد في الجولة الأولى على الجزيرة 3-0، وحتا ثالثاً بالرصيد ذاته من النقاط بفوزه في الجولة الماضية على الجزيرة 3-0، والجزيرة في المركز الأخير من دون رصيد.

في المقابل، تشتد المنافسة في المجموعة الثانية التي يتصدرها بني ياس برصيد 4 نقاط، مقابل ثلاث نقاط لعجمان الثاني، والوصل الثالث، ونقطتين للعين صاحب المركز الأخير بفوزه على الوصل 3-2 في الجولة الماضية. ووزعت الفرق المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، على مجموعتين في الدور التمهيدي تضم كل مجموعة 4 أندية، ويلعب كل فريق ثلاث مباريات في الطريق نحو الأدوار الإقصائية «الترضية، قبل النهائي، والنهائي».

ويلتقي رابع المجموعة الأولى بنظيره رابع المجموعة الثانية في أول مباريات دور الترضية في 15 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الثالث في كل مجموعة ضمن الدور ذاته، ويلعب أول المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي، وصولاً إلى مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع ومباراة النهائي المقررتين يوم الجمعة 22 أكتوبر المقبل.