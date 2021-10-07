خورفكان تحتضن اجتماعات «دولي» الإعاقة الحركية والبتر

خورفكان (الاتحاد)

تحتضن مدينة خورفكان، صباح الغد، فعاليات اجتماع الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر (IWAS) التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع المكتب الإقليمي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر، والذي يقع مقره في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

يحضر الاجتماع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر، ويمثل دولة الإمارات في الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر نائب رئيس اللجنة البارالمبية، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ويناقش الاجتماع أهم الاستحقاقات الدولية للاتحاد، ومنها الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر، في مدينة سوتشي الروسية 2022 والألعاب العالمية تايلاند 2023 والألعاب الشاطئية 2022 في إسبانيا، والتعرف على تقارير اللجان المختلفة والموازنة العامة للموسم الرياضي 2021-2022.

من جانبه، أكد الدكتور طارق بن خادم أن استضافة الإمارة الباسمة لاجتماعات الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة ثمرة المكتسبات الكبيرة التي حققتها رياضة المعاقين الإماراتية على الصعيد الدولي، ودليل على ثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية لإمارتنا الباسمة، مؤكداً بأن ما يتحقق هو نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نصير المعاقين والذي يهتم بكافة قضايا ذوي الإعاقة على كافة الأصعدة، وأشار ابن خادم بأن أجندة الاجتماع سوف تشهد مناقشة العديد من الفعاليات الكبرى خلال العام القادم، وخاصة بعد التوقف بمدة ليست بالقصيرة بسبب جائحة كورونا، مما سيكون له كبير الأثر في عودة النشاط الرياضي بقوة لفرسان الإرادة على المستوى العالمي.