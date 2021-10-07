«الأبيض» في مهمة كتابة «التاريخ الجديد» أمام إيران



سلطان آل علي (دبي)



يدخل منتخبنا الوطني مباراته أمام إيران اليوم «الخميس» ضمن الجولة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، وعينه على كتابة تاريخ جديد في سجلّات المواجهة بين المنتخبين التي حضرت في مختلف المناسبات القارية الرسمية والودية منذ 1980 وحتى وقتنا الحالي.

وشهد التاريخ 17 مباراة بين المنتخبين على كل المستويات، منها 11 رسمية و6 ودية، ولا تأتي محصّلتها في مصلحة «الأبيض» حيث خسر المنتخب 12 مرة «8 رسمية»، وتعادل في 4 مرات «3 رسمية»، ولم ينتصر إلا في مواجهة واحدة ودية، وقد سجل خلالها المنتخب 4 أهداف «1 رسمية» فقط، بينما استقبل 24 هدفاً «15 رسمية»، وعجز منتخبنا عن التسجيل في 15 مباراة من الـ17، بينما حافظ على شباكه في 3 مناسبات فقط، وكانت بالتعادل السلبي.

وتعود أولى المواجهات إلى الخامس من سبتمبر عام 1980 في مباراة ودية انتهت بفوز إيران بنتيجة 2-0، فيما كانت آخر مواجهة قبل 6 سنوات، في دور المجموعات، من كأس آسيا 2015، وخسر منتخبنا بهدف.

ومن المناسبات التي قد لا تتبادر إلى أذهان الكثيرين هي المواجهة في الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2002، حيث كان التأهل لمتصدري المجموعتين فقط، وجاء إيران وصيفاً للمجموعة الأولى، والإمارات وصيفاً للمجموعة الثانية، وتواجه المنتخبان في «الملحق»، وخسر حينها «الأبيض» ذهاباً 1-0 وإياباً 3-0.

وتبقى النقطة المضيئة في تاريخ المواجهات، بالفوز الوحيد الذي تحقق لمنتخبنا في مباراة ودية في الأول من سبتمبر 1997، وحينها فاز المنتخب 3-1 عبر أهداف زهير بخيت وجاسم الدوخي وبخيت سعد.

ويُضاف إلى الأهداف الثلاثة الودية، هدفاً واحداً رسمياً سجله عبدالرحيم جمعة في المباراة التي جمعت الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2010، وانتهت بالتعادل 1-1.

ولهذه المباراة تأثيراً تاريخياً كبيراً، فقد كانت هذه النقطة الوحيدة التي يحققها منتخبنا في التصفيات النهائية التي خرج فيها بأسوأ صورة عبر تاريخه متذيلاً للمجموعة، ولكنها جاءت أمام إيران الذي فقد نقطتين كانت كفيلة بضمان تأهله إلى كأس العالم، والوصول إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية، وكانت مجريات المباراة تشير إلى اقتراب أول فوز إماراتي رسمي أكثر من أي وقت مضى، حيث ظل «الأبيض» متقدماً حتى الدقيقة 81 عندما سجل كريم باقري هدف التعادل.