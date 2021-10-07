أوديجارد: تجربة «الريال» معقدة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف النرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال الإنجليزي، بأنه محبط من تجربته المعقدة في ريال مدريد الذي كان يلعب له قبل انتقاله بصفة نهائية إلى «المدفعجية»، مؤكداً أن «السانتياجو برنابيو» ليس المكان السهل الذي يمكن إقامة علاقات صداقة فيه.

وأمضى أدويجارد النصف الثاني من موسم 2000-2021 معاراً لأرسنال، ثم انتقل إليه بصفة نهائية في «صيف 2021».

وفي حديث للقناة الثانية بالتليفزيون النرويجي، قال أوديجارد: كانت هناك دائماً فترات صعبة، سواء مع الفريق الأول للنادي الملكي أو الفريق «ب» المعروف باسم «لوكاستيا»، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن اللعب إلى جوار أفضل نجوم العالم جعله أكثر قوة. وأضاف: أشعر بأنني نضجت وكبرت، بفضل الوجود في ريال مدريد، وتعلمت الكثير من لاعبين، مثل راموس وكريستيانو رونالدو، وعندما تلعب على أعلى مستوى احترافي، يصبح من الصعب أن تعقد صداقات عندما تكون شاباً صغيراً قادماً من أي مكان آخر، وجئت من ثقافة غرفة ملابس مختلفة، ولم يكن سهلاً الإندماج في غرفة ملابس ريال مدريد، إلا أن ذلك جعلني في الوقت نفسه أكثر قوة، وأنا سعيد جداً بخوض هذه التجربة.

وفي المقابل، أبدى أوديجارد سعادته بـ «الجو» الذي يعيشه في أرسنال، وقال إن المشاعر هناك أكثر حرارة عنها في «الريال»، وقال: أقصد أن هناك اختلافاً كبيراً، وإنني سعيد جداً هنا، لأن غرفة الملابس رائعة.

ومن جهة أخرى، أشاد أوديجارد بقائد فريقه السابق سيرجيو راموس، قائلاً: شخصية متميزة جداً وتعلمت منه الكثير.

يذكر أن مارتن أوديجارد الذي يكمل عامه الـ 22 في 17 ديسمبر المقبل، بدأ مسيرته الاحترافية في هيرنفين ثم انتقل إلى ريال مدريد عام 2015، وأعاره «الملكي» على التوالي لأندية آرانهم وريال سوسيداد وأرسنال، ثم باعه أخيراً إلى «المدفعجية» في الصيف الماضي.