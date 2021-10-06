محمد فوزي: منتخبنا يستطيع

معتصم عبدالله (دبي)

أكد محمد فوزي مدافع النصر قدرة «الأبيض» على تحقيق نتائج إيجابية في مباراتيه أمام إيران والعراق على التوالي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: رغم عدم تحقيق المنتخب الفوز في أول مباراتين، إلا أن الحظوظ تبدو متوافرة، عطفاً على حصول المنتخب على نقطتين، ولا ننسى أن مشوار التصفيات لا يزال طويلاً وحافلاً بالتقلبات التي قد تصب في مصلحة المنتخب في مشوار التأهل للمونديال».

ولم يخسر «الأبيض» في أول مباراتين في الدور الحاسم للتصفيات ضمن المجموعة الأولى بعد تعادله مع لبنان وسوريا على التوالي، ليحتل المركز الثالث، وقد تحدد النتائج في الجولتين التاليتين ما إذا كان «الأبيض» قادراً على المنافسة على نيل أحد المركزين الأول والثاني في المجموعة.

وفي رسالته لزملائه في قائمة المنتخب، قال فوزي: «يجب عليهم التركيز على ثبات المستوى، في المقابل يتوجب على اللاعب الذي لم يكن جاهزاً في بداية الموسم بذل جهود مضاعفة، وأثق في زملائي اللاعبين بأن يكونوا رقماً صعباً في مشوار التصفيات، وتحقيق المبتغى في ظل تكاتف الجمهور وكل الوطن مع المنتخب».