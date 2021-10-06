أجواء «إكسبو» تسحر نجوم «دورينا»

منير رحومة (دبي)

بدأ عدد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين في التوافد على معرض «إكسبو 2020 دبي»، مستغلين فترة توقف المباريات بسبب مشاركة المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم، وبالتالي زيارة المعرض، والاستمتاع بقضاء وقت راحتهم بين أجنحته، والتخلص من ضغط المسابقات والمنافسات. وزار كل من عبد الله النقبي وخميس إسماعيل لاعبا شباب الأهلي، وإسماعيل الحمادي لاعب خورفكان، ووليد حسين لاعب الإمارات، أمس المعرض، والتقطوا صوراً تذكارية في أجنحته، معبرين عن سعادتهم بزيارة الحدث العالمي الكبير، الذي تنال الإمارات شرف استضافته.

ونشر اللاعبون صوراً فردية وجماعية لجولتهم عبر حساباتهم الشخصية في مواقف التواصل الاجتماعي، محفزين الجماهير لزيارة المعرض، والتعرف على أجواء إكسبو والاستماع بالتعرف على أجنحة نخبة من الدول العالمية.

ويتوقع أن تتزايد زيارات نجوم «دورينا» خلال الفترة المقبلة، مع استمرار توقف الدوري، مما يفسح المجال لمختلف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، للاستمتاع بأجواء الحدث العالمي الكبير، والتخلص من ضغط المباريات، وسط الأجنحة الممتدة، والفعاليات الكثيرة والمتنوعة.