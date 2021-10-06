شراكة «إكسبو» واتحاد الكرة.. الفوز للجميع

معتز الشامي (دبي)

ترجمت اتفاقية التعاون المشترك بين اتحاد كرة القدم، و«إكسبو2020»، التي وقعت مساء أول أمس بمقر الحدث العالمي، واقعية استراتيجية اتحاد الكرة «2038»، التي تهدف لتعزيز مكانة اللعبة محلياً وقارياً وعالمياً، فضلاً عن خدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة بشكل عام.

وعقب توقيع الاتفاقية، بدأ اتحاد الكرة الترتيب لعقدة سلسلة ندوات وورش عمل ذات طابع رياضي، بمشاركة قارية وعالمية، ضمن مشروع التطوير الاستراتيجي لعمل لجانه المختلفة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجوانب الاحترافية في كرة القدم.

وقالت مصادر لـ«الاتحاد»، إن المرحلة المقبلة ستشهد دعوة رموز من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونظيره الدولي «فيفا» لحضور الندوات وورش العمل، التي سيكون لها مكان في «إكسبو 2020»، ضمن الخطة الهادفة للمشاركة من جانب الاتحاد، في إنجاح الحدث، وإشراك أبرز نجوم كرة القدم فيه، سواء على المستوى المحلي أو القاري أو العالمي.

وكان اتحاد الكرة قد وقع مع «إكسبو 2020 دبي»، اتفاقية تعاون مشترك، لتصبح بموجبها «إكسبو 2020» شريكاً رسمياً للاتحاد، الذي يُعد أول جهة رياضية محلية توقع اتفاقية مع «إكسبو 2020».

وجرت مراسم التوقيع مساء أول من أمس بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، كما حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومن جانب «إكسبو» محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في «إكسبو»، وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية لاعب منتخبنا الوطني علي سالمين ولاعبة منتخبنا للسيدات أريج الحمادي.

وبحسب الاتفاقية سيتم وضع شعار «إكسبو 2020» على قمصان منتخباتنا الوطنية والزي الرسمي للحكام، مع توزيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني مع تذاكر «إكسبو»، وكذلك الترويج للحدث العالمي في جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم، سواء كأس رئيس الدولة، دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية والمباريات الودية لكافة منتخباتنا الوطنية، كما تتضمن الشراكة إقامة ورش عمل وحصص تدريبية في ملاعب إكسبو، وغيرها من الأنشطة التفاعلية المختلفة.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود اتحاد الكرة لخدمة المشاريع الوطنية الكبرى، وفي إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسعي لتشجيع المبادرات الهادفة لإعلاء راية الوطن في المحافل الدولية كافة، إلى جانب التعريف بدولة الإمارات، وجهة تجارية وسياحية عالمية مزدهرة، بالتزامن مع انطلاقة الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020».

من جانبه، عبر محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، عن سعادته بشراكة اتحاد الكرة مع «إكسبو 2020 دبي»، ولفت إلى أن تلك الاتفاقية سيكون لها آثار إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعوة رموز اللعبة وقيادات المؤسسات الرياضية الكروية حول العالم، سواء الاتحادين الدولي أو القاري، بخلاف اتحادات أوروبية وآسيوية يرتبط الاتحاد معها بشراكة ومذكرات تعاون، وأضاف: مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد يحرص على التعاون مع الأحداث العالمية الكبيرة التي تستضيفها الدولة، وكان في مقدمة ذلك، الاتفاقية مع «إكسبو»، والذي بات نجاحه محط فخر لكل من يعيش في الدولة، ويأتي تواصلاً مع النجاحات المتواصلة التي تحققها الإمارات في جميع المجالات.

وتابع: سنسعى لدعوة نجوم الرياضة وكرة القدم، هناك ورش عمل وندوات أيضاً ستأخذ مكان في «إكسبو»، فضلاً عن حرص الاتحاد على دعوة مسؤولي اتحادات في آسيا وأوروبا، ضمن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع تلك الاتحادات، وهي كلها مبادرات تعمل على زيادة جذب أبرز النجوم لهكذا حدث يفخر به كل إماراتي.

وأضاف بن هزام: اتفاقية التعاون بين اتحاد الكرة و«إكسبو 2020» تعتبر أمر حيوي ومهم للكرة الإماراتية؛ لأن تطلعاتنا كبيرة للسنوات المقبلة، وهذا أحد مبادئ استراتيجية الاتحاد ورؤية 2038، وقال: الاتحاد سيسخر كل إمكاناته من أجل المشاركة في هذه الحدث الدولي، الذي ولد بحلة جديدة مثيرة ومميزة، فـ«إكسبو 2020 دبي» نسخة لا مثيل لها.

على الجانب الآخر، أكد محسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم السابق، وحارس مرمى منتخبنا الوطني في مونديال 90، أن نجاح «إكسبو2020» والمشاركة فيه، شرف لكل إماراتي ومقيم على أرض الدولة، كونه حدثاً عالمياً يتطلب اهتماماً من الجميع، وأشاد مصبح بخطوة الاتحاد وبتوقيع مذكرة الشراكة والتعاون مع «الحدث العالمي». وقال: هي خطوة مثمرة بالتأكيد، وجاءت في بداية الحدث، لتسهم في زيادة تفاعل الوسط الرياضي مع «إكسبو 2020»، وهنا ندعو جميع الأندية للاهتمام بالترويج للحدث، وجذب جماهيرها والمشاركة في الترويج بشكل جيد مع الاتحاد ورابطة المحترفين، بما يسهم في زيادة التفاعل من جميع الأطراف.

فيما شدد محمد مطر غراب المحلل الفني لقنوات دبي الرياضية، ولاعب المنتخب الوطني الأسبق، أن الدوري الإماراتي يمكنه أن يلعب دوراً كبيراً في الترويج للحدث، والمساهمة بقوة في إنجاح الشراكة بين الاتحاد و«إكسبو 2020»، مشدداً على أن دورينا يلعب به أكثر من 60 جنسية، من لاعبين أجانب من مختلف الجنسيات بخلاف المدربين العاملين في الدوري، وبالتالي يجب إشراك الجميع في الترويج للحدث، ونثق بأن كل الأندية ولاعبيها ومدربيها سيكونون على الموعد، ويشاركون بحماس في الترويج للحدث في كل دول العالم.