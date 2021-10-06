على هامش «إكسبو 2020».. 3000 رياضي في بطولة العالم للكاراتيه

علي معالي (دبي)

تمثل استضافة دبي لبطولة العالم للكاراتيه للكبار «رجال، وسيدات» في النسخة رقم 25 بالفترة من 16 إلى 21 من نوفمبر المقبل، حدثاً رياضياً استثنائياً في ظل الأجواء التي تعيشها مدينة دبي على هامش «إكسبو 2020»، خصوصاً أن الحدث سيقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وجاءت الكثير من تفاصيل الحدث العالمي الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في المنطقة العربية، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وخالد المدفع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس دبي الرياضي، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ويصل عدد الحضور في هذا الحدث العالمي الكبير إلى 3 آلاف رياضي، ما بين لاعبين ومدربين وإداريين، حيث يصل عدد اللاعبين إلى 1200 لاعب ولاعبة، في تظاهرة رياضية لا مثيل لها تزامناً مع الحدث العالمي الكبير المقام حالياً على أرض دبي «إكسبو 2020».

من جانبه، قال سعيد حارب: العالم ينظر إلينا حالياً بعد انطلاق الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020»، وبطولة العالم للكاراتيه ستكون ضمن فعاليات «إكسبو»، وبالتالي ستكون البطولة محط أنظار الكثير من الرياضيين والجماهير حول العالم، وهذا شرف رياضي كبير لنا.

وأضاف: الحدث العالمي الكبير سيقام في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، ونحن محظوظون بهذا المجمع كونه علامة بارزة في تاريخ الرياضة الإماراتية، وما وصلنا إليه إنجاز كبير بفضل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، نحن نستقطب أنشطة دولية، حيث سبق لنا استضافة بطولة آسيا للكاراتيه منذ فترة وكانت علامة فارقة أيضاً في بطولات القارة الصفراء، ولهذا يمكن القول إن مجمع حمدان هو مصنع الأبطال.

وأكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي أن فكرة استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، جاءت من جانب مجلس دبي الرياضي، ولم يكن اتحاد الكاراتيه هو المبادر، ومجلس دبي هو صاحب الدور الكبير في كافة الجوانب خاصة من الناحيتين المادية والمعنوية، وهو ما ساعد اتحاد اللعبة في استقطاب الحدث العالمي.

وأضاف: تمخضت الفكرة أساساً عندما فازت دولتنا بتنظيم «إكسبو»، لذلك كان علينا أن نفكر في حدث رياضي هو الأول بالمنطقة، يجري تزامناً مع «إكسبو» وكان القرار بطولة العالم للكبار رجال وسيدات، وتقدمنا للاتحاد الدولي بطلب الاستضافة، وكنا أمام دولتين كبيرتين هما روسيا وتركيا، ولكن اسم دولة الإمارات دائماً سباق، كما أن لنا العديد من التجارب الناجحة في استضافة الأحداث الرياضية؛ لذلك كان القرار بالإجماع بأن دبي هي أرض الحدث العالمي الكبير.

وأشار الرزوقي إلى أن الحدث سيسبقه دورة للحكام والمدربين وانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وكل هذه الأمور مجتمعة تدفعنا إلى مزيد من العمل حتى نبهر العالم بحدث استثنائي من الوجوه كافة.

مجمع حمدان الرياضي

يُعد «مجمع حمدان الرياضي» متعدد الاستعمالات أكبر مجمع مائي في العالم، افتتح عام 2010، ويضمّ حوضين أولمبيين للسباحة بطول 50 متراً، ومسبحاً خاصاً برياضة الغطس، يمكن تحويلهما إلى منصّةِ لمنافسات أكثر من 12 لعبة رياضية أولمبية، مثل الكاراتيه، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة وغيرها، وصمم المجمع ليستوعب أربع ألعاب مائية مختلفة، وفيه لوحةٌ إلكترونية تبلغ مساحتها الإجمالية 50 متراً مربعاً.

يعتمد هذا المجمّع على الطاقة المستدامة للإنارة الخارجية والحفاظ على حرارة المياه، ويستوعب 15000 متفرج، بالإضافة إلى 12 جناحاً لكبار الشخصيات، وستة مواقع ضيافة رئيسة ومطعمين، وغرفة علاج للطوارئ وأخرى لفحص المنشطات، كما يضم مركزاً إعلامياً يحتوي على أحدث وسائل التكنولوجيا المختلفة بمساحة تزيد على 500 متر مربع، تتسع لأكثر من 200 إعلامي مزودين بخدمات «الإنترنت» اللاسلكي التي يمكن استخدامها من قبل 1000 شخص في الوقت نفسه، بالإضافة إلى مواقف السيارات التي تتسع لـ 1588 سيارة.

شامس: فكرة الشعار

شرح المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، المنسق العام لبطولة العالم التفاصيل الخاصة بشعار البطولة قائلاً: يمزج بين الكثير من الرموز المهمة، حيث توجد صورة مجسمة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وهو على كوكب المريخ، في نقلة علمية عالمية كبيرة، إضافة إلى وجود علم الدولة مع شعار الاتحاد الدولي للكاراتيه، وهو ما يعكس جاهزيتنا التامة للتحدي الكبير لنقدم للعالم بطولة ستكون الأروع من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية، وهي فرصة ليستمتع القادمون إلينا من كل بقاع الأرض بـ«إكسبو 2020».

المدفع: نحتل مكانة دولية مرموقة في تنظيم الفعاليات

قال خالد المدفع: ليس بغريب على أبناء الإمارات استضافة مثل هذه الأحداث العالمية، حيث أصبحنا نحتل مكانة مرموقة دولياً، وأتمنى أن تعود استضافتنا لمثل هذه البطولة العالمية بالفائدة الكبيرة على مستقبل اللعبة، ولابد من توجيه الشكر للعمل المتميز بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الكاراتيه، حيث نجحا معاً في استقطاب نجوم العالم، ليقدموا المتعة الرياضية للاعبينا وجيل مستقبل الكاراتيه.

مروان: دعوة الجماهير للاستمتاع

أكد مروان سنكل نائب رئيس اتحاد الكاراتيه نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن الجهود الكبيرة التي بذلها اللواء ناصر الرزوقي والتعاون المثمر مع مجلس دبي، جعلانا نحظى ببطولة هي الأولى في المنطقة، وهو إنجاز كبير، ونعيش عُرساً جميلاً خلال الفترة الحالية سواء في «إكسبو» أو مع انطلاقة بطولة العالم، وهي أمور تجعلنا جميعاً نشعر بالفخز بأننا في دولة الإمارات، رغم «الجائحة»، نجحنا في تحقيق الكثير من الأحلام وسط أزمة «كورونا».

وقال: الرقم الذي وصلنا إليه بعدد المشاركين لم نكن نتوقعه، ولكنها مسؤولية علينا، ونحن واثقون من قدرتنا على النجاح، لرغبتنا المؤكدة في ذلك، وثقتنا في شباب الإمارات سواء كانوا من المتطوعين أو باللجنة العليا المنظمة وندعو الجماهير للاستمتاع بالأجواء العائلية في البطولة، وعلى وعد ليس فقط بالنجاح بل بالانبهار بما سيتم تقديمه.