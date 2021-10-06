توموري يتألق تحت أنظار مالديني



لندن (رويترز)

قال فيكايو توموري مدافع إنجلترا، إن اللعب تحت أنظار الإيطالي الرائع باولو مالديني في ميلان، ساعده على التألق والانضمام إلى تشكيلة جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

وظهر مدافع تشيلسي السابق، الذي انضم إلى النادي الإيطالي في يونيو الماضي، بعد فترة مثيرة للإعجاب على سبيل الإعارة، بشكل رائع في سان سيرو، وسنحت له فرصة استئناف مسيرته الدولية، بعد خوض مباراة واحدة مع إنجلترا في 2019.

وقارن البعض توموري بمالديني، الذي تعشقه جماهير ميلان ويشغل حالياً منصب المدير الرياضي للنادي. وقال اللاعب البالغ عمره 23 عاماً والمولود في كندا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة أندورا في تصفيات كأس العالم يوم السبت المقبل «عندما كان يتحدث معي، كنت في حالة ذهول وأقول في ذهني (يا إلهي إنه باولو مالديني)».

وواصل: أشعر بالضغط لأنه يشاهد كل مباراة ويوجد في ملعب التدريب يومياً، وكمدافع تريد أن تثير إعجابه. وفي منتصف فترة إعارتي في أبريل، تحدثنا سوياً وأبلغني برأيه في أدائي وما أحتاجه للتطوير.

وعندما يتحدث أسطورة مثله عليك أن تستمع. لقد ساعدني كثيراً حقاً. وكان توموري أساسياً في دفاع ميلان هذا الموسم مع عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وتألقه في الدوري المحلي.

وتألق في الخسارة 3-2 أمام ليفربول في أنفيلد في دوري الأبطال، وكان قادراً على إظهار مواهبه بعد نهاية محبطة لمسيرته في تشيلسي، إثر فترة جيدة تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد الذي كان يفضله على مدافعين آخرين.

وأضاف توموري:«يتمتع المهاجمون في إيطاليا بالبراعة والذكاء. يفضلون التحرك بدلاً من محاولة مراوغتك أو تجاوزك بالسرعة أو القوة أو الالتفاف حولك».

ومع غياب هاري مجواير للإصابة، وعدم مشاركة جون ستونز في أي مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الممتاز هذا الموسم، سيضيف توموري إلى مباراته الدولية الوحيدة، حيث تتطلع إنجلترا لحجز مقعدها في نهائيات كأس العالم.