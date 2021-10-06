دراجان: لن ننخدع.. ونحترم «الأبيض» كثيراً!

معتز الشامي (دبي)

قال الكرواتي دراجان سكوتشيتش مدرب المنتخب الإيراني أن المواجهة المرتقبة مساء «الخميس» أمام منتخبنا الوطني: نحن نركز على مباراتنا بشكل كبير، علينا اللعب بروح قتالية لتحقيق الفوز، ونحن نعلم قيمة المنتخب الإماراتي ونحترمه تماماً، ولن ننخدع في امتلاكنا 6 نقاط، لأننا في بداية المشوار والطريق لا يزال طويلاً.

وأضاف: المطلوب هو التعامل مع كل مباراة على حدة وعدم النظر للخلف ولكن للأمام دوماً، لدينا مواجهة قوية أمام منتخب يمتلك عناصر مميزة في كل الخطوط، ونحن نحتاج للتحضير بشكل كبير.

وعن الغيابات في صفوف منتخب الإمارات قال: في هذا النوع من المباريات يكون جميع المنتخبات في قمة الجاهزية، وغياب لاعب أو اثنين لا يؤثر كثيراً لوجود البدلاء المناسبين، أنا أيضاً لديّ نقص في الصفوف أو عدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين لاحتياجهم وقتاً أطول للاستشفاء بعد وصولهم متأخراً لمعسكر المنتخب، ولكننا جاهزون للمواجهة المرتقبة ونعلم أيضاً أن المنتخب الإماراتي لن يتأثر أبداً بالغيابات، لأن اللاعبين الإماراتيين أصحاب المهارة والخبرات موجودين بالفعل ويمكنهم تعويض اللاعبين الأساسيين.

وشدد دراجان على توقعاته بأن يقدم كلا المنتخبين مباراة قوية، تليق بقيمة كلاً منهما، ما يتطلب ضرورة الحذر خلال المواجهة مساء اليوم وهو ما نقله للاعبيه.