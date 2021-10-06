نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس الأول، جولة افتراضية في أروقة معرض الشيخ زايد لطلبة قسم السياحة والتراث في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، في إطار جهود المركز بالتعريف بفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيصاله للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين النادي والمؤسسات التعليمية بهدف دعم المساقات الدراسية التي تعنى بتراث القائد، خاصةً أن النادي يشكّل مرجعاً تراثياً تعليمياً موثوقاً به. واطلع المشاركون خلال الجولة، التي قدمها كل من فاطمة المنصوري مديرة المركز، وخلفان المحيربي مشرف المعرض، على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- ومسيرته، من خلال صالة عرض كبيرة تضم صوراً نادرة تعكس فترة حكمه لدولة الإمارات.
كما تحتوي الصالة على مقتنيات خاصة بالشيخ زايد، ومن بينها أربع سيارات رسمية، وعدد كبير من الجوائز والأوسمة العالمية والدروع والشهادات، فضلاً عن أدوات شخصية مثل نسخة من القرآن الكريم وآلة تصوير، وأسلحة مختلفة الأشكال والأنواع.
كما تعرف المشاركون على أجنحة المعرض مثل الجناح الشرطي الذي يحتوي على مقتنيات شرطية كالأسلحة والمعدات والأجهزة والأدوات، ومراحل تطور الملابس الشرطية، بالإضافة إلى المصادر والكتب والدوريات المتعلقة بالشرطة وأنشطتها والصور التي تحكي عن مؤسسيها وتاريخ رجالها الأوائل وعلى مراحل تطور هذه القوة. وجناح «أدكو» أو شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية، وهو عبارة عن أرشيفات صور، ونماذج مصغرة من معدات التنقيب التي تحكي جوانب من تاريخ بدايات الشركة.
أما جناح البريد فاستعرض جوانب من تاريخ الخدمات البريدية في دولة الإمارات من طوابع وبطاقات بريدية بأشكال وأحجام وفئات مختلفة، كما يضم الجناح مجموعة خاصة ونادرة من مجموعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» منذ أول صدور لها في أبريل عام 1967، بعد أن أصبح لحكومة أبوظبي خدمات بريدية خاصة بها منذ أوائل شهر يناير من العام نفسه.