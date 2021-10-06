مارفيك: أنا هنا لتحقيق حلم 31 عاماً

معتز الشامي (دبي)

أكد بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، أن دور الجهاز الفني هو ضمان توفير أفضل سبل الإعداد والتحضير للمنتخب، لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي، والتمسك بالأمل والقتال على كل فرصة لبلوغ المونديال.

وقال: «المنتخب الإماراتي يغيب عن المونديال منذ 31 عاماً، تأهل مرة واحدة، ويقاتل لتحقيقها للمرة الثانية، وأنا كمدرب سبق لي قيادة منتخبات مرتين في المونديال، وساعدت منتخبين للوصول للمونديال، وهدفي الآن هو تحقيق ذلك الإنجاز للمرة الثالثة، وكلي ثقة في اللاعبين وفي روحهم القتالية وتمسكهم بهذا الأمل، لذلك أرى أن علينا التمسك بأمل التأهل، لأنني لو لم أكن قادراً على قيادة المنتخب وتحقيق هذا الحلم، فكان يجب أن أكون في منزلي بهولندا وليس هنا».

وتابع: «راضٍ تماماً عن الاستعدادات التي قمنا بها خلال الأيام الماضية تحضيراً للقاء إيران، إلا أن الأمر المؤسف هو أن المنتخب الإماراتي يدخل المباراة ناقصاً لبعض اللاعبين بسبب الإصابات التي ألمت بهم، وبشكل عام لدينا الثقة في تعويض الغيابات، في ظل توفر عدد من العناصر الجيدة في قائمة المنتخب».

ووصف مدرب «الأبيض» منافسه بأنه من المنتخبات القوية على مستوى القارة الآسيوية، وقال: «منتخب إيران لديه تنصيف عالمي جيد، وكذلك لاعبون في أوروبا، وبدورنا قد لا نملك أفضل اللاعبين ولكننا نمتلك أفضل فريق يلعب بطريقة جماعية، ولديّ ثقة كبيرة في لاعبي فريقي لتحقيق نتيجة جيدة في مواجهة إيران، وسنلعب على الفوز ولا شيء غيره».

وأكمل: «تعادلنا في المباراتين السابقتين أمام لبنان وسوريا ولكننا كنا الأفضل، ولو أعيدت المباراتان 10 مرات، حتماً سنفوز في ثماني مباريات من أصل عشر، وبصورة عامة ليس هناك منتخب في العالم يمكنه أن يربح جميع المباريات، لكن بالنظر للأداء في مسيرة الأبيض الآن، أرى تطوراً كبيراً وشخصية وهوية فنية نسعى لتطويرها للأفضل».

وتابع: «لن أكون راضياً في حال التعادل مساء اليوم، ولكي تتأهل إلى كأس العالم عليك أن تفوز لا أن تتعادل، نحن في مرحلة صعبة بالدور الحاسم للتصفيات ونواجه منتخبات صعبة، ولابد أن نحقق الانتصارات حتى يتسنى لنا الوصول لكأس العالم».

وشدد مارفيك على أن منتخب الإمارات نجح خلال الفترة الأخيرة في بناء شخصيته الفنية، وقال: «لدينا شخصية قوية داخل الملعب، وسنحافظ على هوية اللعب، سنؤدي بتلك الطريقة أمام جميع المنتخبات، ولن نتبع أساليب فنية في كل مباراة».

