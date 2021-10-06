ناجلسمان يدعم دفع رسوم انتقال للمدربين



برلين (د ب أ)

يدعم جوليان ناجلسمان، مدرب فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» في المواسم التسعة الأخيرة، دفع رسوم انتقال للمدربين، موضحاً أن هذا الإجراء يقود الأندية لاتخاذ قرارات أفضل بشأن مدربيهم القادمين.

وصرح ناجلسمان للتسجيل الصوتي «بودكاست» التابع للاعب خط الوسط الألماني توني كروس وشقيقه فيليكس كروس، بأنه يعتبر رسوم الاستحواذ على المدربين "طبيعية تمامًا" و"ليست خاطئة".

أوضح مدرب بايرن أن الأندية ستلقي نظرة فاحصة على خلفية وفلسفة مدربيهم المقبلين في مثل هذه الحالات. أشار ناجلسمان إلى أن "اختيار المدرب يتم على أساس أفضل إذا كان يتعين على الأندية دفع بضعة من اليوروهات من أجله".

وأضاف أنه من الأفضل للعلاقة مع اللاعبين إذا لم يكن المدرب "يكسب أموالاً أقل ويكلف أموالاً أقل أيضاً". تولى ناجلسمان، مدرب لايبزيج السابق، قيادة بايرن في صيف العام الحالي، بعقد مدته خمس سنوات مقابل أكثر من 10 ملايين يورو.

كان يتعين فقط على ناجلسمان «33 عاماً» قبول العرض المقدم من أغنى وأنجح نادٍ في ألمانيا على الرغم من صغر سنه. وكشف المدرب الشاب: إذا قمت بإعداد مسيرتك المهنية، فمن المؤكد أن سنة أو سنتين في مكان آخر لن تكون شيئاً خطأ. لكن كل فرصة في الحياة لها تاريخ انتهاء.

واختتم ناجلسمان حديثه قائلاً: غالباً ما تسنح هناك فرصة لمرة واحدة، وأحيانا تأتي فرصة ثانية، ولكن نادراً ما تكون على نفس المستوى، وينبغي عليك ببساطة أن تغتنمها.