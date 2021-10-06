«يونايتد» للبيع في بورصة نيويورك

لندن (د ب أ)

طرح مالكو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم 5. 9 مليون سهم تابعة للنادي للبيع.وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» اليوم الأربعاء، بأن النادي أعلن عن طرح الأسهم، التي تبلغ قيمتها 12. 137 مليون جنيه أسترليني، عبر بورصة نيويورك.

وذكر بيان أن النادي، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، «لن يتلقى أي عائدات من بيع أي سهم». والأسهم المدرجة هي باسم المديرين كيفن جليزر وإدوارد جليزر وتمثل حوالي 8% من الملكية المشتركة للعائلة المالكة للنادي.

وجاء هذا الإعلان بعد أن باعت عائلة أفرام جليزر، التي تشترك في ملكية النادي أيضاً، أسهما بقيمة 70 مليون جنيه أسترليني في مارس الماضي.

يأتي التطور الأخير وسط تداعيات مستمرة في أعقاب فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي شاركت فيه عائلة جليزر في وقت سابق من هذا العام. وتلقى يونايتد و11 نادياً آخر مشاركاً في مشروع تأسيس البطولة الجديدة تهديداً بالاستبعاد من البطولات، لإقامة مسابقة خاصة بهم منافسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسرعان ما انهار المشروع بعد تعرضه لموجة عنيفة من المعارضة من جانب المشجعين والرياضيين والسياسيين.

وأعادت تلك الواقعة العلاقة المضطربة بين أنصار يونايتد وعائلة جليزر، التي كانت قائمة منذ أن تولى الأميركيون السيطرة على النادي عام 2005، إلى الواجهة مرة أخرى.

ورداً على ذلك، وعدت عائلة جليزر بالانخراط بشكل أكبر مع محبي الفريق وقالت إن بعض الأسهم ستتاح للجماهير.