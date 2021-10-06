«أم الألعاب» تستعرض الخطة الاستراتيجية مع الهيئة

دبي (الاتحاد)

ستقبل سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة في مقر الهيئة بدبي وفد اتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وناصر عاشور، الأمين العام للاتحاد وعضوي مجلس الإدارة فيصل الخميري وراشد ناصر آل علي. وتمنى عبدالغفار التوفيق لهم في مهمتهم وقيادة اللعبة بنجاح وتميز من أجل الوصول بها إلى تحقيق الأهداف المرجوة التي تليق باسم رياضة الإمارات بصفة عامة ورياضة ألعاب القوى بصفة خاصة.

وتطرق اللقاء إلى الخطة الاستراتيجية لاتحاد ألعاب القوى خلال الفترة القادمة والتي تم عرضها على الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وأعضاء الهيئة، كما تم النقاش حول العديد من المواضيع التي تهم اللعبة حتى تعود إلى بريقها بالنهج التطويري والعمل المهني الذي يحقق الأهداف المرجوة للنهوض بها في كل الجوانب بما يحقق التطلعات المشرفة في جميع الصعد.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله المر عن امتنانه وتقديره للدعم الذي تحظى به رياضة ألعاب القوى من الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً عزمهم على النهوض باللعبة وتطورها خلال الفترة القادمة بما يحقق التطلعات المشرفة برياضة الإمارات والعمل على الخطة الاستراتيجية لاتحاد ألعاب القوى والتعاون مع الجهات ذات الصلة باللعبة للارتقاء بها ووضعها في المقدمة حتى تمضي نحو المنافسة على أفضل النتائج، إلى جانب تنمية وتطوير القدرات واستكشاف المواهب وتفعيل التعاون مع الأندية بما يحقق الأهداف المنشودة.