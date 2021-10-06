طرح تذاكر كأس العالم للكريكيت في الإمارات أمام الجماهير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الدولي للكريكيت عن بدء طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العالم للكريكيت T20«2021» أمام جمهور المشجعين في الإمارات وجميع أنحاء العالم، لحضور البطولة، التي تستضيفها الإمارات، في الفترة من 18 أكتوبر الجاري وحتى 14 نوفمبر المقبل.

وتقام البطولة على ملاعب الدولة، في مقدمتها استاد زايد للكريكيت الشهير بالعاصمة أبوظبي، الذي يستضيف العدد الأكبر من المباريات الـ 45 للبطولة، إلى جانب عدد من المباريات في سلطنة عمان، بمشاركة 16 منتخباً هي إنجلترا، أستراليا، أفغانستان، بنجلاديش، الهند، أيرلندا، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، عمان، باكستان، غينيا الاستوائية الجديدة، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، سريلانكا وجزر الهند الغربية.

وستكون أولى المباريات التي يستضيفها استاد زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي، مواجهتين الأولى تجمع بين أيرلندا وهولندا، وسيريلانكا مع ناميبيا، يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من البطولة، بينما يستضيف الملعب، المباراة الافتتاحية لجولة السوبر 12 بين استراليا وجنوب إفريقيا 23 أكتوبر، في واحدة من أكثر مباريات الكريكيت متابعة في العالم، إضافة إلى نصف النهائي الأول للبطولة 10 نوفمبر المقبل.

سيفتح استاد زايد للكريكيت أبوابه أمام الجمهور بنسبة 70% من السعة الإجمالية للملعب خلال الـ 15 مباراة التي يستضيفها على مدار البطولة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ولضمان سلامة المشجعين.

وأعلن المنظمون عن أسعار تذاكر المباريات وتبدأ من 40 درهماً لمباريات الجولة الأولى و50 درهماً لمباريات السوبر 12، كما تتوفر أيضاً خيارات الضيافة في أجنحة الدرجة الأولى في ملعب زايد للكريكيت، حيث يمكن شراء التذاكر اعتباراً من اليوم عبر الموقع الالكتروني https://www.t20worldcup.com/tickets/buy-tickets .

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء للغاية لاستضافة حدث مرموق مثل بطولة كأس العالم للكريكيت T20 في أبوظبي، والذي سيكون أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على الإطلاق في دولة الإمارات، وأتوجه بالشكر إلى المجلس الدولي للكريكيت ومجلس الكريكيت في الهند على الثقة في قدرات الإمارات التي أثبتت نجاحات هائلة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، كما أتوجه بالشكر إلى شركائنا الحكوميين على التعاون والتنسيق لتوفير كل المتطلبات لنجاح البطولة».

وأضاف: «إقامة بطولة كأس العالم للكريكيت T20 في الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص يعزز من مكانة الدولة وأبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية، وكأحد أفضل الوجهات لاستضافة الفعاليات الرياضية سواء المحلية والإقليمية والدولية، ونعمل باستمرار على جعل أجندة فعالياتنا الرياضية في أبوظبي لتصبح الأفضل في العالم».

من جانبه، قال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت: «نشكر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الصحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، على جهودهم في توفير كل السبل لإنجاح الحدث، وقرار رفع نسبة الحضور الجماهيري لـ 70% من السعة الإجمالية للملاعب مما يعزز من الحضور الجماهيري لمباريات البطولة، ليصل إلى أكثر من 10 آلاف متفرج وهو ما يتيح الفرصة لمشجعي وعشاق الكريكيت للاستمتاع بالبطولة الكبرى».

وأضاف: «استضفنا 87 مباراة دولية معتمدة من المجلس الدولي للكريكيت منذ بداية جائحة كورونا وهو بالتأكيد نجاح للجميع، ولا يسعنا الانتظار لاستضافة أفضل لاعبي العالم في الكريكيت خلال بطولة كأس العالم للرجال T20 لعام 2021».

وحددت شروط حضور مباريات البطولة ضرورة التزام المشجعين بإبراز علامة «المرور الخضراء» بتطبيق الحصن، وحصولهم على التطعيم، ونتيجة اختبار سلبية لفحص كوفيد 19 خلال 48 ساعة من دخول الملعب، وذلك للذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بينما للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً فلا يشترط تطعيم هذه الفئة العمرية، فيما لا يطلب من الحاضرين الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 11 عاماً إظهار أي معلومات عن التطعيم أو الاختبار لدخول المباريات، ولكن مع إبراز تذكرة الدخول للملعب.