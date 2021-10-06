تين كات: هدفنا الفوز والمنافسة على الكأس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الوحدة مباراة فريقه مع خورفكان، المقرر لها «الجمعة» في ذهاب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين، بالمختلفة عن لقاء دوري أدنوك، الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين، وشدد على أن الوحدة هدفه الانتصار لأنه نادٍ كبير ومحترف ويسعى دائماً للمنافسة في كل بطولة يشارك فيها.

وقال: الجيد في هذه المباراة منح الفرصة للاعبين الشباب، نفقد عدداً كبيراً من لاعبينا لتواجدهم المنتخبات، ومن بينهم لاعبون شباب، وسنعتمد في هذه المباراة على المتاح من العناصر، ومن الممكن أن ندفع بعدد من لاعبي فريق تحت 17 سنة، بينما المنافس يدخل هذه المباراة وهو مكتمل الصفوف.

من جانبه قال عبد الله الكربي مدافع الوحدة العائد من الإصابة: نطمح في الفوز بهذه المباراة، التي تتطلب منا التركيز من البداية وحتى نهايتها، أمضيت شهراً في العلاج والتأهيل من الإصابة، وسأكون جاهزاً لهذه المباراة، وأنا رهن إشارة المدرب.