رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات»، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، لشهر سبتمبر، الذي شهد إقامة أربع جولات، اتسمت بالقوة والأداء المميز.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر، ثنائي العين، التوجولي لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، وهما اللذان ساعدا الفريق على تصدر الترتيب.

وينفرد لابا كودجو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، بصدارة هدافي الدوري، برصيد 9 أهداف، فيما سجل رحيمي هدفين، وكان صاحب أداء قوي في وسط الملعب، كما تضم قائمة المرشحين: التونسي محمد فراس بالعربي، الذي تألق مع عجمان هذا الموسم بتسجيل أربعة أهداف، بالإضافة إلى مساهماته التي قادت الفريق للتواجد بالمركز الخامس، في أفضل انطلاقة للفريق في دوري المحترفين.

ويتنافس معهم سيبستيان تيجالي مهاجم النصر، الذي كان له 5 أهداف مهمة في مسيرة فريقه، وماجد حسن ضابط إيقاع خط وسط فريق شباب الأهلي.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر سبتمبر، فيتواجد 3 حراس تألقوا مع فرقهم، وهم: محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة، وعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة، الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في شهر أغسطس، وعلي الحوسني حارس مرمى عجمان.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر ثلاثة أسماء، وهم: سيرجي ريبروف مدرب العين، الذي فاز بالجائزة في شهر أغسطس الماضي أيضاً، ومارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وجوران مدرب عجمان.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.