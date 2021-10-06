شمسة بنت حشر تكشف برنامجها الانتخابي ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻄﺎﺋﺮة

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عن ترشحها لرئاسة اتحاد الطائرة للدورة الانتخابية 2020-2024، وأكدت عزمها خوض المنافسة في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، وأوضحت أن لديها استراتيجية واضحة لعمل مجلس إدارة الاتحاد للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة، والتي تعتمد في تنفيذها على خمسة محاور.

ونوهت إلى أن المحور الأول، يتمثل في تكوين منتخبات قادرة على المنافسة في البطولات الخليجية والعربية، من خلال استقدام مدير فني على مستوى عال، للعمل على تطوير الأداء الفني والمهاري للاعبين، تمهيداً للمشاركة بصورة فعالة في البطولات القادمة.

وأضافت: المحور الثاني، يختص بدراسة إيجابيات وسلبيات طرق تنظيم المسابقات المحلية، والعمل على تطويرها لتعم بالفائدة على المنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية، مع العمل على توسيع قاعدة المشاركين في أنشطة الكرة الطائرة. و

أكملت الشيخة شمسة مؤكدة أن المحور الثالث، يهتم بالعنصر النسائي، وتطوير منتخبات الكرة الطائرة النسائية، فيما يهتم المحور الرابع بالكرة الطائرة الشاطئية، قائلة: «الطائرة الشاطئية، يجب أن تنال الكثير من الاهتمام خلال الفترة القادمة، للاستفادة من الطبيعة الساحرة، والشواطئ التي تتميز بها الدولة».

فيما ركزت في المحور الخامس، على إعداد برنامج جذب حكام ومحكمات مواطنين جدد للعبة، للمساهمة في تطوير الكرة الطائرة، خاصة وأن هذا قطاع التحكيم لم يعد عنصر جاذب في الوقت الحالي.