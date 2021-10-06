153 لاعباً على طريق الحلم في أولمبياد باريس

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن أعداد اللاعبين المرشحين للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس 2024، خلال الملتقى الذي نظمته اللجنة بقاعة بني ياس بفندق جراند حياة دبي، وحضره محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية باللجنة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، والدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني للجنة، كما حضر عمر عبدالرحمن مدير إدارة الرياضة بالهيئة العامة للرياضة، وأحمد العبدولي من للهيئة العامة للرياضة.

وتضم القائمة 153 لاعباً ولاعبة من 10 اتحادات، حيث حضر الملتقى لاعبون من 9 اتحادات فقط، وهي الرجبي والرماية ورفع الأثقال والملاكمة والمبارزة والفروسية والدراجات والسباحة والشراع والتجديف وغاب الجولف عن الحضور.

ونقل محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى جميع الحضور، وقال في كلمته للرياضيين: «يسعدنا أن نجتمع مع اللاعبين المرشحين من قبل الاتحادات الرياضية نحو الاستعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024». وأكد أن هذا الملتقى يمثل أحد مخرجات الاستبيان الفني الذي قامت اللجنة الأولمبية بتطبيقه مؤخراً مع الاتحادات الرياضية للوصول إلى الفئة المستهدفة، والتي سيتم إعدادها للأولمبياد المقبل، وحرصنا أن يكون الملتقى هو الأول للاستعداد للأولمبياد قبل فترة طويلة وهو ما يعزز من الرؤية الاستراتيجية للجنة الأولمبية، وسنقوم بمتابعة اللاعبين المرشحين طبياً وفنياً.

واعترف بوجود تقصير من اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة الماضية، ولكنه وعد بتغيير شامل خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، كما وعد بنقلة نوعية للرياضة الإماراتية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

ووجه كلمة للاعبين وقال: «نحن نعتمد عليكم وكل الاتحادات والأندية تعمل من أجلكم يجب أن يكون هناك طموح من أجل الوصول بالرياضة الإماراتية أبعد من ذلك، نحن في مرتبة مختلفة ويجب أن نصل إلى ما وصلت إليه الإمارات في مختلف المجالات، من حق الاتحادات الرياضية أن تطالب بمقرات ودعم رياضي من أجل التطوير ونحن نعمل على ذلك الآن». وطالب الأمين العام للجنة الأولمبية اللاعبين ببذل كل ما لديهم من اجل رفع راية الوطن في المحفل الأولمبي وتحقيق الميداليات الملونة، والتي تمثل هدفاً ليس فقط للاعبين بل للمنظومة الرياضية بشكل عام، واللجنة ستقف خلف كل الرياضيين للوصول إلى الهدف.

.كشف الدكتور محمد فضل الله مخرجات الاستبيان الذي أجراه فريق العمل باللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 26 سبتمبر الماضي، عن أن هناك 32411 لاعباً ولاعبة في 32 اتحاداً، منهم 14298 لاعباً ولاعبة في الألعاب الجماعية و7903 في الألعاب القتالية و10210 لاعبين ولاعبة في الألعاب الفردية، وهو رقم ضعيف ويجب العمل على زيادته من أجل زيادة قاعدة الممارسين للألعاب، إضافة إلى عدم وجود مدير رياضي في 18 اتحاداً إماراتياً مقابل 14 اتحاداً يملك هذا المنصب، وهناك 31 اتحاداً ينظم بطولات واتحاد واحد لا ينظم، كما أن هناك 26 اتحاداً لديهم استراتيجية فنية مقابل 6 اتحادات ليس لديها استراتيجية.