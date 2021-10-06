المازمي يستعد لمونديال الكاراتيه من تركيا

الشارقة (الاتحاد)

يستعد نجم منتخبنا الوطني للكاراتيه، ولاعب نادي الشارقة، مروان المازمي، لخوض معسكر تحضيري يمتد لنحو شهر بمدينة إسطنبول التركية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها دبي الشهر القادم. ويأتي المعسكر بالتعاون مع الاتحاد التركي للكاراتيه، في إطار التبادل والتعاون المشترك بين الجانبين الإماراتي والتركي، لتطوير وتنمية مهارات اللاعبين في اللعبة، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في المعسكر نخبة من اللاعبين الأتراك أصحاب الإنجازات في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة لنخبة من أميز المدربين في رياضة الكاراتيه. وقال عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «نعمل على الدوام لتحفيز الأندية ودعمها وإبرازها بأفضل صورة، ومساعدة اللاعبين في تحقيق الإنجازات وتطويرهم وتنمية مهاراتهم، لا سيما وأن الإمارة مليئة بالمواهب الرياضية».

ومضى: دعم اللاعبين البارزين وأصحاب الموهبة بالتعاون مع الأندية يندرج ضمن دور المجلس تجاه أنديته ودعمها لتحقيق رسالتها على الصعيدين المحلي والخارجي، وهو أمر يتطلب بذل جهد مضاعف من كافة الأطراف لتجسيد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة للألعاب الفردية التي انطلقت بقوة وحققت إنجازات لافتة خلال الفترة السابقة.