البايرن يتدرب تحت أعين مشجعيه بعد انتظار 20 شهراً

ميونيخ (د ب أ)

أجرى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته بحضور المشجعين للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد قبل نحو 20 شهراً.

وشهد المران حضور نحو 100 مشجع، ويعود العدد القليل إلى غياب أغلب نجوم الفريق لانشغالهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم.

وكان من بين اللاعبين الذين تدربوا اليوم تحت قيادة المدير الفني جوليان ناجليسمان، كل من كينجسلي كومان وعمر ريتشاردز.

وذكر نادي بايرن ميونيخ أن مران اليوم هو الأول الذي يجرى بحضور مشجعين منذ 17 فبراير 2020.

وسمح بايرن ميونيخ بحضور ألف مشجع لمران الفريق، بشرط تقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو نتائج سلبية للفحوص أو التعافي من العدوى، كما كان ارتداء الكمامات إلزامياً.