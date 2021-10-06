أحمد عمران: الظفرة تجاوز «الفترة الأصعب»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن المباراة الودية التي سيخوضها الفريق الأول أمام الجزيرة غداً «الخميس»، ستحدد مركز الأجنبي الرابع الذي يتعاقد معه الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تسلم مهمة الإشراف على الفريق السبت الماضي، طلب منحه فرصة لتحديد المركز الذي يحتاجه بعد هذه المباراة الودية التي تعتبر الأولي له مع «الفارس».

وقال أحمد عمران: الفترة الأصعب على الظفرة مرت، وننظر بتفاؤل كبير وثقة للمرحلة المقبلة، خاصة أن الأجواء إيجابية في الفريق، وفقط نحتاج للصبر، ونحن نشكر محمد قويض الذي أعطى كل ما عنده، ونتطلع لأن يقود ميكالي الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية خاصة أن الوضع والظروف مختلفة عن الفترة السابقة بعد عودة عدد من اللاعبين الذين افتقد الفريق جهودهم في الجولات السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، مثل سلطان الغافري وخالد السناني بجانب تجديد عقد سهيل المنصوري وعودة إيزيكيل وبيدرو بافلوف من الإصابة.

وأضاف: المدرب حالياً أمامه عدد من الخيارات، أما بخصوص الأجنبي الرابع فالخيارات ستكون محدودة ورذا وجدنا اللاعب الذي يلبي حاجة الفريق سيتم استقطابه لكننا حتى الآن ننتظر بعد نهاية لقاء الجزيرة الودي.

وعن تأخر الظفرة في التغيير الفني وفي تعاقداته وكذلك إعداد الفريق الذي لم يكن كما ينبغي وهل يعاني النادي مالياً، قال رئيس شركة الظفرة لكرة القدم: لا توجد مشاكل مالية في الظفرة، ويجب أن نعلم أن مجلس إدارة النادي تسلم المهمة مطلع يوليو، وهناك أسباب تخص النادي، وأردنا أن نقف على مستوى الفريق في أول 6 جولات، وفترة التوقف الحالية توقيتها كان معلوماً بالنسبة لنا، لذلك رأينا أن يتم تصحيح الأوضاع خلالها.

وتابع: بالنسبة للنتائج فإن الخسارة في أول جولتين أمام الجزيرة والشارقة كانت مقبولة خاصة أنهما منافسين على البطولة، كما أن الفريق لعبهما بأجنبي واحد لكن من الجولة الثالثة بدأت أمور الفريق تتحسن علي صعيد اللاعبين بتواجد العدوة وإيزيكيل الذي أصيب ولم يكمل مباراة الإمارات، هذا بالإضافة لغياب عدد من العناصر لأسباب مختلفة.

وقال القبيسي: في كل الأحوال فأن الأداء لم يكن في مستوي الطموح، إلا أن الفريق جمع 4 نقاط أمام منافسين له، أما الآن فالوضع مختلف، ولاحظنا الحالة المعنوية للفريق خلال أول تدريب للمدرب الجديد، وعبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي وبقية الأعضاء داعمين للفريق، ولدينا دعم كامل من مجلس أبوظبي الرياضي يُشكر عليه، والأمور تسير بتناغم بين الجميع لذلك تفاؤلنا كبير بأن الوضع سيكون أفضل.

وأضاف: أما عن التحضير للموسم، فالظروف التي ذكرتها هي السبب في أنه لم يكن بالشكل المطلوب، لأن معظم الأندية بدأت الإعداد وصفوفها مكتملة أو شبه مكتملة بعكس الظفرة الذي افتقد لعدد من لاعبين بجانب تأخر التعاقد مع المحترفين الأجانب، كما واجهنا مشكلة في قيد عدد من اللاعبين المقيمين بسبب تأخر وصول بطاقاتهم الدولية من اتحاداتهم، ومعنا حالياً لاعبين مقيمين من ساحل العاج نيجيريا سيتم قيدهم في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد أحمد عمران في ختام حديثه أن طموح الظفرة فيما تبقى من الموسم تقديم مستوى وتحقيق نتائج تقوده لمركز جيد في وسط ترتيب جدول ترتيب الدوري، والمنافسة في كأسي رئيس الدولة والمحترفين، وشكر الأندية التي وقفت بجانب الفريق في الفترة الماضية.

