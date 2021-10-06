نتائج إيجابية لـ «دراجات الإمارات» في مئوية فالي فاريسيني

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز دراجو فريق الإمارات نتائج متقدمة في النسخة المئوية من سباق تري فالي فاريسيني، الذي أقيم في إيطاليا على مسار بطول 196.7كم انطلاقاً من بلدة بورستو أرسيتزيو وصولاً إلى فاريسي، حيث انطلق تادي بوجاتشار في أداء هجومي مثالي مع وصوله إلى الساعة الثانية من السباق إلى جانب منافسه تيم ويلينز (لوتو سودال)، وذلك قبل أن يشكلّا معاً مجموعة متقدمة ويوسّعا الفارق بينهما وبين المجموعة الرئيسية.

كما قدّم ديفيد فورمولو أداء قوياً في مجموعته التي تضمنت أربعة دراجين آخرين، ليتمكن السلوفيني من الوصول إلى زميله في المجموعة المتقدمة قبل 90كم من خط النهاية. وشهد السباق أجواء عاصفة تسبّبت بإحداث أضرار في عجلة دراجة بوجاتشار، ما اضطره إلى إبطاء سرعته في أكثر أجزاء السباق أهمية.

إلا أن الدراج السلوفيني تمكّن من التقدم مجدداً وتقديم دعمه لزميله فورمولو، حيث عملا معاً إلى جانب مارك هيرشي على تقليص الفارق بينهم وبين المجموعة المتقدمة. انطلق الدراج الإيطالي إلى جانب منافسه أليساندرو دي مارشي (إسرائيل ستارت أب نيشن) في منافسة حماسية بينهما في آخر 10كم قبل خط النهاية، ولم يتمكن أحدهما من تجاوز الآخر قبل وصولهما إلى سباق السرعة النهائي، حيث انطلق دي مارشي ليجتاز خط النهاية ويفوز بالمركز الأول في السباق، يليه فورمولو في المركز الثاني، ثم بوجاتشار الذي حل ثالثاً، بينما حل أليساندرو كوفي بالمركز التاسع.

وقال تادي بوجاتشار: «كنا ندرك أن السباق سيكون شاقاً، وعملنا منذ بدايته على تشكيل مجموعة متقدمة، لذا انطلقت في أداء هجومي في وقت مبكر من السباق إلى جانب زميلي ديفيد فورمولو. وبعد المشكلة التي واجهتها في دراجتي واضطرتني إلى الإبطاء، تمكنت من اللحاق بالمجموعة المتقدمة وقررنا حماية فورمولو الذي كان في مقدمة المجموعة، لنفوز في النهاية معاً بالمركزين الثاني والثالث على التوالي».