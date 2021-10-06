46 يوماً تضع انتقالات «دورينا» في الصدارة العالمية!

سلطان آل علي (دبي)

أُغلق سوق الانتقالات في كرة الإمارات يوم الاثنين الماضي، بعد 83 يوماً كان فيه الباب مفتوحاً بداية من 13 يوليو، وقد أعلن اتحاد الكرة عن 2072 حالة قيد على مستوى كل الدرجات والفئات، منها 394 حالة لأندية دوري أدنوك للمحترفين فقط بمعدل 28 حالة لكل نادٍ من الأندية الـ14 المتواجدة.

المدة الأقصى بلغت مدة سوق الانتقالات في الإمارات 83 يوماً بداية من 13 يوليو إلى 4 أكتوبر، وهي تعتبر أطول مدة على مستوى معظم الدوريات في العالم، ويشاركه فيها بذلك دول عدة، منها عمان وإيران والكويت والهند وهونج كونج وسوريا وكوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام من آسيا، إضافة إلى إنجلترا وهولندا وتركيا من الدوريات الأوروبية البارزة.

والاستثناء الوحيد في سوق الانتقالات هذا العام هو الدوري الصيني، الذي أغلق بعد 84 يوماً وذلك بسبب تمديد الانتقالات لشهر كامل لظروف الأندية المالية، التي تعاني بسبب الجائحة والمشاكل الاقتصادية، وقد كان من المفترض أن تنتهي الانتقالات في 26 فبراير، ولكن تم تمديدها إلى 26 مارس.

الأول على العالم

تعتبر مدة بقاء سوق الانتقالات مفتوحاً بعد بداية الدوري المحلي من الأمور المهمة أثناء تحديد موعد فتح وغلق باب الانتقالات لجميع الدول، وإذا ما نظرنا إلى المدة التي ظل فيها باب الانتقالات مفتوحاً بعد بداية الدوري في الإمارات فسنجد أنها 46 يوماً، وهي أطول مدة على مستوى قارة آسيا والدوريات الأوروبية الكبرى والبارزة، فقد انطلق الدوري في 19 أغسطس وأغلق باب الانتقالات في 4 أكتوبر.

ويأتي الدوري البلجيكي في المرتبة الثانية بـ39 يوماً، والسعودي ثالثاً بـ38 يوماً، ثمّ الياباني والفيتنامي والكوري الجنوبي بـ34 و33 و32 يوماً على التوالي، وإذا نظرنا إلى الدوريات الأوربية الكبرى تحديداً، فسنجد أن المعدل لبقاء سوق الانتقالات مفتوحاً، هو من 18 إلى 20 يوماً فقط بعد انطلاقة الدوري، مما يعني أن دورينا يملك أكثر من ضعف المدة!

ما بعد الانطلاقة

وانعكست هذه المدة الطويلة على طريقة تعامل الأندية مع الانتقالات، فمن بين 14 نادياً، هناك 7 أندية أكملت خانة الأجانب بعد انطلاقة الدوري المحلي وهي الجزيرة وشباب الأهلي والإمارات وبني ياس، وأندية غيّرت محترفيها مثل الوحدة وخورفكان.

وقد كانت الكثير من الإدارات معتمدة في تأخرها على طول فترة الانتقالات، مما أدى إلى وجود فرق غير مكتملة وغير مستقرة وعشوائية في العمل، فنحن اليوم وصلنا إلى الجولة السابعة، وهو ما يوازي أكثر من نصف رحلة الدور الأول بالدوري، الذي يبلغ 13 جولة.

3 أشهر فقط

وسيفتح باب الانتقالات الشتوية بتاريخ 5 يناير 2022؛ أي بعد 3 أشهر من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، وهي مدة قصيرة جداً مقارنة ببقية الدوريات العالمية التي تبدأ في نفس فترة دورينا، كما لا ننسى أنه في حالة احتساب فترة الانتقالات الحرة المسموح بها (21 يوماً بعد إغلاق السوق) حتى 25 أكتوبر فستتقلص المدة بين السوق الصيفي والشتوي إلى 69 أو 70 يوماً فقط.

