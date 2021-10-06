300 مشارك في تحدي «فالكون ضمان سيريز» للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الجولة الأولى من «فالكون ضمان سيريز» في جزيرة الحديريات، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي، بمشاركة 300 دراج، في أجواء اتسمت بالجدية والحماس، حيث تبارى المشاركون من جميع الأعمار وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية.

يهدف هذا التحدي، إلى تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، نظراً لفوائدها الصحية والبيئية والاقتصادية. يتكون هذا التحدي من خمس جولات على مدار الموسم، ويتم احتساب النقاط بشكل تراكمي في كل جولة لكل فئة مشاركة، ويحصل الفائزون في نهاية التحدي على جوائز قيمة مقدمة من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، حيث يتم التتويج النهائي في آخر جولة.

ويأتي هذا التحدي في إطار جهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات والمسابقات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، فضلاً عن اكتشاف المواهب وتشكيل الفرق الرياضية المرتبطة بالنادي. وتعزز الفعالية ثقافة ركوب الدراجات في أبوظبي وتشجع على استخدامها كوسيلة تنقل عملية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها وسيلة رياضية وترفيهية، الأمر الذي يزيد من مستوى سعادة ورفاهية المجتمع ويعزز من تجارب نمط الحياة الراقي والمستدام في الإمارة.