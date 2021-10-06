100 خاصية في الموقع الجديد لاتحاد التنس

دبي (الاتحاد)

اطلق اتحاد التنس النسخة الحديثة للموقع الإلكتروني الذي يأتي ضمن توجهاته باتباع أفضل المواصفات العالمية والاحترافية لتقديم خدمات مميزة لأسرة اللعبة في الدولة وبالأخص أن الموقع الجديد سيساهم بتقليل استخدام الورق بنسبة كبيرة وصولا إلى التحول الكامل للنظم الإلكترونية.

ويتضمن الموقع الجديد أكثر من 100 خاصية محدثة أبرزها بوابات دخول اللاعبين والمدربين والحكام ومسؤولي الأكاديميات للاستفادة من خدمات الموقع إضافة إلى خاصية التسوق لأهم مستلزمات اللعبة التي يقدمها أفضل المنتجين ومن الماركات العالمية.

وفي هذا السياق قال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد: يحرص اتحاد التنس على مواكبة النقلة النوعية تكنولوجيا للارتقاء بمستوى اللعبة الى الأفضل بما يتزامن ورؤية حكومة الإمارات بالانتقال من الاعتماد على الورق الى الاستفادة من التطبيقات الذكية والنظم الحديثة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

وتقدم المرزوقي بالشكر والتقدير إلى أولياء أمور اللاعبين والأكاديميات المنضوية تحت مظلة الاتحاد وجميع الشركاء على دعهم ومشاركتهم الفعالة في تطور اللعبة مؤكدا أن وصول المسجلين إلى اكثر من 1200 لاعب ومدرب يعكس النجاح الذي يحققه الاتحاد في السنوات الأخيرة ومثنيا على الحركة النشطة لأكاديميات التنس في الإمارات في تنظيم البطولات.