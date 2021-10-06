100 لاعب يتنافسون في «الإمارات للمواي تاي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء الغد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بطولة الإمارات للمواي تاي للكبار من الجنسين، التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك، وتستمر منافساتها على مدار يومين حيث تنتهي السبت، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.

وقال طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة: تم إعداد خطة متكاملة على جميع الصعد التنظيمية والإدارية، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي من شانها أن تضمن سلامة جميع المشاركين من لاعبين ولاعبات، ومنظمين وحكام، والحضور من كافة المستويات والذي سيكون بنسبة معينة حسب التعليمات المتبعة.

وأشار المهيري أن التسجيل في البطولة سبقه زخم كبير، خصوصاً بعد فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا على جميع الرياضات، مما يكسب تلك البطولة أهمية تنافسية للجميع، بما فيهم لاعبي منتخبنا الوطني، فيما يتعلق بالاحتكاك وتبادل الخبرات، خاصة أنها تسبق التحضيرات لبطولة العالم للمواي تاي والتي ستقام في بداية ديسمبر المقبل في تايلاند.

وذكر بأن عدد المشاركين والمشاركات حسب التسجيلات التي سبقت البطولة تجاوز 100 لاعب ولاعبة في مختلف الأوزان، يمثلون أكثر من 20 نادياً رياضي من مختلف مناطق الدولة، حيث يشتمل برنامج اليوم الأول على عملية الميزان والفحص الطبي للاعبين المشاركين، والتي تسبق انطلاق المنافسات عند الساعة السادسة مساء، بإشراف طاقم تحكيم إماراتي ذوو خبرة مميزة في إدارة مثل هذه البطولات . وأضاف: الاتحاد يسعى إلى المحافظة على المكانة المرموقة التي وصلت إليها اللعبة على المستويين الفني والإداري، والذي يشكل حافزاً لاستمرارية خطط الاتحاد بالعودة لتنظيم مختلف البطولات خلال عام 2022 وذلك لجميع الفئات العمرية، وبطولات الاحتراف، بالإضافة إلى عقد دورات في مجالي التدريب والتحكيم، مما يجعل من الاتحاد مقصداً لجميع المهتمين وعشاق هذه الرياضة في تطوير مهاراتهم وصقلها . الجدير بالذكر أن الاتحاد وفّر كل سبل النجاح للبطولة، وسيتم توفير خدمة البث المباشر من خلال تطبيق UAM، بهدف نقل وقائع البطولة لجميع متابعي الرياضة في أنحاء العالم، إلى جانب صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد، التي لعبت دوراً متميزاً خلال الفترة الماضية.