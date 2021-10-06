سباق دبي للقوارب الشراعية 22 قدما على خط الانطلاق

دبي (الاتحاد)

يغلق غدا باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجمعة في شواطئ جميرا، ويمثل الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما وفاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد.

وكانت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل مبكرا عبر البوابة الإلكترونية لجميع النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة في السباق الكبير حيث ستتواصل عملية التسجيل حتى الثانية ظهر الغد تمهيدا لإعلان قائمة القوارب المشاركة في الحدث الكبير.

وتقام منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما من جولتين وتشمل المنافسات في هذه البطولة على فئتين الأولى الناشئين من 8-16 سنة والثانية الشباب من 8-21 سنة حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدا. وبدأت سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدما، عام 1999 بفكرة ودعم من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم الذي وجه إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإطلاق هذه الفئة لتكون أكاديمية ومدرسة لتأهيل البحارة الصغار لخوض منافسات الفئات الكبيرة مستقبلا وتعلمهم مهارات الإبحار.

ونظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق الأول لمنافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدما في الأول من شهر أكتوبر عام 1999 بمشاركة 16 قاربا حيث نجح طاقم القارب (هياف) لمالكه النوخذة راشد محمد راشد الرميثي في الوصول أولا الى خط النهاية والفوز والتتويج بالمركز الأول.

